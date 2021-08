Jednička, dvojka? Stezka svou roli ve Vítkovicích neřeší. Jsem vděčný za tu šanci, říká

Posila z Havířova tuhle otázku vůbec neřeší. „V přípravě se s Dolíkem střídáme po zápase, po dvou. Bude chytat ten, komu to zrovna půjde líp. V dnešní době v týmech už moc jedničky nejsou," přemítá rodák z Plzně, jenž v extralize odchytal dva zápasy za Liberec a pět za Chomutov.

„Nesoupeříme. Dolík je supr kluk, na ledě i mimo něj. Vzájemně se podporujeme a oba máme stejný cíl pomoct týmu. Doufám, že to tak zůstane a bude nám to šlapat. Nechci říct, že jsem maximálně spokojený, protože vždycky je co zlepšovat, ale jsem nadšený z kluků. Je tu super parta, realizační tým, trenéři, všechno funguje. Snad se nám sezona povede a uděláme nějaký výsledek," pokračuje gólman, který se do Vítkovic přesunul z Havířova.

V pondělí 6. 9. od 17:30 hodin budete moci s námi v Multifunkční hale otevřít novou sezonu, přivítat tým pro nadcházející extraligový ročník, pokřtít nové dresy a také sledovat komentovaný trénink extraligového týmu!

Ve slezském prvoligovém týmu prožil poslední dvě sezony. „Jsem moc vděčný za šanci, kterou mi Vítkovice daly. Budu se snažit důvěru splatit," říká a Stezka a přidává pohled na sílu týmu. „Zřejmě asi nebudeme přehrávat soupeře šesti sedmi góly. Naší zbraní bude týmovost. Ukázali jsme ji v Třinci, kde jsme prohráli po nájezdech (1:2) i v zatím posledním utkání proti Olomouci (2:1), který jsme rozhodli půl minuty před třetí sirénou. Tohle utužuje tým, partu. Taková vítězství," vykládá Stezka.

Když se odchovanec západočeské Třemošné postaví do branky, skulinka se v ní hledá jen stěží. Bez sedmi centimetrů dvoumetrový habán je z vítkovického týmu druhý nejvyšší. O centimetr víc má jen junior René Smolka. „Jsem za svou výšku rád, jen mě mrzí, že už neporostu, mohl bych v brance zabrat ještě více místa," směje se Stezka. „Když je člověk velký, tak lépe vykryje prostor. Ale menší gólmani to umí vynahradit rychlostí, mrštností, takže každý gólman má něco," dodává vítkovický brankář.

V sezoně, kterou Vítkovice odstartují 10. září na ledě Kladna, se v extralize představí patnáct týmů a po roční pauze se znovu bude sestupovat. „Každý to ví, o co sehraje. Ale nechci říkat, že se tím budeme nějak zabývat. Nechceme to mít v hlavách a svazovat se tím. Musíme dělat maximum pro to, abychom vyhrávali, sbírali body a byli v tabulce co nejvýše. Pak se ke konci sezony nemusíme bát," má jasno Stezka.