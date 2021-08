Litvínov uzavřel nové smlouvy s mladými útočníky Vopatem a Slavíkem

"Pokud budou pracovat, jak mají, tak s nimi samozřejmě do budoucna počítáme. Odehráli za nás nějaké přípravné zápasy. Dostávají šanci i v Litoměřicích, aby mohli hrát dospělý hokej. Budou k dispozici také juniorce, kde by měli patřit mezi lídry a měli by to každý den potvrzovat. Svou prací a tréninkem si musí vybojovat místo v A-mužstvu," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Vopat pochází z hokejové rodiny. Jeho dědeček odehrál za Litvínov 12 sezon v nejvyšší soutěži, pak v klubu působil jako trenér i generální manažer. Jeho otec i strýc to dotáhli až do NHL. Mladý útočník odehrál minulou sezonu ve Finsku, kde oblékal dres Ilvesu Tampere v kategoriích do 18 i 20 let.

"Trénoval s námi celou letní přípravu. Dostal šanci v přípravných duelech a nastupoval i za Litoměřice. K dispozici by měl být i juniorům, kde je letos soutěž sestupová," nastínil litvínovský trenér Vladimír Országh.

Slavík prošel reprezentačními výběry do 16 i 17 let. V minulé sezoně prožil extraligový debut. "Marek udělal už loni velký progres. Více jak polovinu sezony s námi trénoval, protože byla kvůli covidu pozastavená juniorská soutěž a mládež nemohla trénovat. Má dobře našlápnuto, ale musí to dál potvrzovat," řekl Országh.