Mstitel Dotchin: Musel jsem zareagovat! Jágr byl rád, co jsem pro něj udělal

Hned jste věděl, že z vaší strany musí přijít odpověď?

Taková je moje hra. Naučil jsem se kontrolovat své emoce, když ale vidím takový surový zákrok na našeho lídra, vždycky se za něj postavím.

Byl jste překvapený, že zatímco vy jste obdržel trest na pět minut a do konce utkání, slávisté Šteiner s Barákem jen menší tresty za vražení na hrazení resp. hrubost?

Nevím přesně, za co dostal dvě minuty, ale tohle byl špinavý zákrok, po kterém šel Jags obličejem napřed do hrazení. Měl taky dostat pět minut. Navíc se pak zapojil do následné mely... Kdyby byl kdokoliv takhle trefen, udělal bych to znovu.

Jak je na tom Jágr, který okamžitě zamířil do šatny a zápas nedohrál? Kvůli svému trestu jste jediným hráčem, který jej v kabině viděl, po konci zápasu už v ní nebyl...

Nemyslím si, že bych jeho zdravotní stav měl komentovat. Ale chodil a odešel po svých. Samozřejmě s tím zákrokem nebyl spokojený, ale byl rád, co jsem pro něj (na ledě) udělal.

Prozradíte alespoň, zda jde o zranění v horní, nebo dolní části těla?

Nebudu to komentovat. Promiňte. (usměje se)

Jak jste vůbec viděl svou následnou bitku s Barákem, kterého jste složil k ledu celkem rychle?

Když prostě někoho takhle trefíte, měl byste podle mě být připravený na následnou reakci. Zvlášť když jde o chlapa jako je Jágr.

Nová posila Kladna Jake Dotchin

Rytíři Kladno

Přijde vám, že hokejisté v Evropě jsou připraveni nést za takové zákroky následky? Dosud jste působil jen v zámoří...

Chvíli mi potrvá, než si na to zvyknu. Ale já takhle prostě hraju, takhle jsem hokejově vyrostl. Možná svou hru budu muset trochu změnit, abych každý zápas nedostával tresty a neoslaboval tak svůj tým. Myslím, že to dokážu dostat pod kontrolu, ale opakuju, že na takové zákroky se musí reagovat.

Můžeme tedy od vás v sezoně čekat víc podobných bitek?

Nebudu říkat, že ne, ale dneska to bylo víc o tom se postavit za svého spoluhráče.

Trenér Kladna David Čermák o reakci Dotchina: Tohle je správné a máme ho tady od toho.

Jak se po pár přípravných zápasech za Kladno v Česku cítíte?

Dobře. Minulý týden za mnou dorazila rodina, což mi pomohlo se víc zabydlet. Hráči a realizační tým jsou dobří, město je prima. Těším se, až začne sezona.

Tu minulou jste nikde nehrál, o to víc jste teď natěšený?

Jasně. Měsíc přípravy a přátelských zápasů byl dlouhý, ale už jen dva přáteláky a začíná to opravdové.