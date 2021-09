Hokejisté Hradce Králové mají za minimální cíl v extralize čtvrtfinále

Minimálně postup do čtvrtfinále bude základním cílem hokejistů Hradce Králové v nové extraligové sezoně. Lavičku Mountfieldu po konečném pátém místě z uplynulé sezony opustil kouč Vladimír Růžička a po sezoně u juniorky se k týmu vrátil Tomáš Martinec, jenž v této pozici byl v předešlých dvou sezonách, ale převážnou část té druhé to bylo na stejné úrovni s Růžičkou. Při stavbě kádru přivedli Východočeši pět ze šesti posil ze zahraničí.

"Náš cíl by měl zůstávat každý rok stejný. Máme složený kvalitní mančaft, který jsme doplnili podle našich představ. Ne všechno se sice povedlo, ale měl by se pomýšlet minimálně na čtvrtfinále play off. Náš primární sportovní cíl je být do osmého místa. Dalšími je pomoci Kolínu k záchraně v Chance lize a s juniorkou být v klidných vodách, protože bude v sezoně velká redukce týmů," řekl na tiskové konferenci generální manažer Mounfieldu HK Aleš Kmoníček.

Novými akvizicemi se stali finský gólman Henri Kiviaho z Nových Zámků, v obraně Petr Kalina ze Sparty a Kanaďan Graeme McCormack z Michalovců a v ofenzívě ze stejného klubu jeho krajan Christophe Lalancette, Fin Ahti Oksanen z KooKoo Kouvola a Slovák Patrik Lamper z Banské Bystrice.

Brankář Hradce Králové Štěpán Lukeš během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Odešli gólman Marek Mazanec (Třinec), zadák Dominik Graňák (Plzeň) a útočníci Radovan Pavlík (Kometa Brno), Vladimír Růžička (Dornbirn) a Marek Zachar (Liberec). Forvard Jakub Sklenář prodloužil smlouvu a bude primárně působit v partnerském prvoligovém Kolíně.

Lukáš Cingel z Hradce Králové během utkání na ledě Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

"Jsem za tu spolupráci rád. S trenéry Kolína jsme v každodenním kontaktu. V přípravě všichni kluci z Hradce dostali příležitost a ti, co teď nejsou vytěžovaní u nás, nastupují za Kolín," pochvaloval si Martinec pokračující spolupráci s Kolínem, která začala po jeho loňském postupu z druhé ligy.

Nové akvizice podle Martince do týmu zapadly výborně. "Byli hráči, které jsme chtěli v Hradci udržet, ale odešli. Věřím, že kluci, kteří přišli, jsou schopní je nahradit. Přípravné zápasy byly výsledkově celkem vydařené, samozřejmě to nepřeceňujeme. Pořád víme, že nás čeká spoustu práce a je na čem pracovat. Věřím, že sezonu dobře odstartujeme a budeme se pořád zlepšovat," doplnil Martinec, jehož svěřenci sehráli devět utkání a sedm z nich vyhráli.

Adam Polášek ze Sparty Praha padá po střetu s ležícím Alešem Jerglem z Hradce Králové během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

"Tým má kvalitu na to, aby byl schopný konkurovat komukoliv v extralize. Musíme být samozřejmě pokorní a nejdůležitější pro nás bude vstup do extraligy. Věřím našemu systému, týmu a naším agresivním, ale organizovaným hokejem můžeme dělat problémy každému týmu a můžeme každý zápas pomýšlet na úspěch," doplnil Martinec.

Po odchodu kouče Růžičky a jeho asistentů Davida Kočího a Daniela Brandy bude Martinec opět spolupracovat s Petrem Svobodou, který se vrátil od juniorky Jihlavy, a nově s Ladislavem Čihákem, jenž poslední tři sezony byl hlavním koučem Plzně. "Láďa Čihák působil velmi úspěšně v Plzni, která hrála podobným systémem, jako chceme hrát my. Pohled na hokej máme podobný a věřím, že spolupráce bude fungovat výborně," doplnil Martinec.

Trenér týmu Tomáš Martinec na tiskové konferenci hokejového klubu.

David Taneček, ČTK

V úspěšnou sezonu věří i kapitán Hradce Radek Smoleňák. "Víme, na co máme, a rádi bychom se pohybovali co nejvýš. Hlavní cíl je, abychom se zlepšovali každým dnem a každým zápasem. Začátek bude obtížný, ale i tak musíme mít dobrý start, abychom se dostali do play off. Musíme být konzistentní ve výsledcích," podotkl Smoleňák.

ČPP Aréna už má díky investici 5,5 milionu korun od města Hradec Králové, které má stejně jako společnost Mountfield v klubu po 50 procentech akcií, nové mantinely a plexiskla. Ta splňují předepsané normy, které musí být v extralize od sezony 2022/23. "Doufejme, že opravdu přispějí k tomu, že zranění, kterých bylo poměrně dost, bude méně," dodal Kmoníček.