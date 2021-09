Je to smutný. Ani o tom nechci mluvit, zklamal Jágra postoj svazu. A přijde o statisíce korun

Jako by už tak během letní pauzy neměl dost starostí. Kladenský zimák, který místním hokejistům slouží už od 50. let minulého století, prochází plánovanou rekonstrukcí, která však odhalila nemilé novinky. Nová střecha nejde z bezpečnostních důvodů umístit na konstrukci budovy. Ta by totiž její nápor nevydržela. A tak Rytíři museli narychlo hledat azyl, který nakonec našli v Chomutově.

„Vůbec jsme nepočítali s tím, že nebudeme hrát na Kladně. Bylo nám řečeno, že 1. října bude zimák dostačující ke hraní. V tom případě by nám stačilo odložit si jen pár zápasů, abychom celou sezonu odehráli na Kladně. Jenže s tím, že na zimáku nebudou zdi přizpůsobené nové střeše, nemohl dopředu nikdo počítat," řekl ve čtvrtek Jágr.

Po dlouhých jednáních si nakonec plácl s Chomutovem, který hraje jen krajskou ligu a moderní Rocknet Arenu s kapacitou pro 5250 fanouškům otevřenou v roce 2001 Rytířům nabídl.

Vizualizace nového stadionu hokejistů Kladna

Rytíři Kladno

„Najednou jsme měli jen dva měsíce na shánění nové haly, která navíc musí mít extraligové podmínky," prohlásil Jágr. Problém s chomutovským zimákem nastal kvůli absenci systému brankového videorozhodčího.

„Proto jsme svaz žádali o výjimku alespoň na dva domácí zápasy. Ale ani tu jsme nedostali," posteskl si Jágr, který je shodou okolností jedním z 11 členů výkonného výboru svazu, který v této věci rozhodoval. Dalšími členy jsou prezident Tomáš Král, tři viceprezidenti Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský a řadoví členové Marek Chmiel, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich, Ščerban, Jiří Šindler a Jiří Šlégr.

„Ani o tom nechci mluvit. Mrzí mě, že i když požádáš o určitou výjimku na dva tři zápasy, tak ji nedostaneš. Je to smutný," dodal Jágr.

Kladno tak narychlo začalo svádět bitvu s časem. O to náročnější, že technologii pro trenérskou výzvu vyrábí jen jedna firma v České republice a vlastně v celé střední Evropě.

„Termíny mají šíleně našlapané. Podařilo se nám ale vyjednat, že do Chomutova přijedou vše potřebné namontovat 7. září. Zabere to tři dny, takže do 10. září, kdy hrajeme v Chomutově první extraligové kolo s Vítkovicemi, by se to mělo stihnout," řekl Sport.cz kladenský tiskový mluvčí Lukáš Jůdl.

Podle informací Sport.cz se pořízení technologie a její nainstalování pohybuje v řádech statisíců. Spolu s ní bude zprovozněn i bezpečnostní kamerový systém s požadovanými parametry, bez něhož by fanouškům v Chomutově nebyla umožněna účast na extraligových zápasech Kladna.