Olomouc - Hradec Králové 1:3 nedohráno Chvíle hrůzy v Olomouci. Zápas se nedohrál, brankář Konrád je naštěstí mimo ohrožení života

Byly to chvíle hrůzy pro hokejisty Olomouce a Hradce Králové, stejně jako pro všechny přítomné fanoušky na hanáckém stadionu. Gólman domácích Branislav Konrád utrpěl po nechtěném zásahu bruslí útočníka Mountfieldu Petra Koukala tržnou ránu na krku a následně na střídačce upadl na zem. Podle posledních zpráv je naštěstí třiatřicetiletý slovenský reprezentant mimo ohrožení života.

K děsivému momentu došlo v 53. minutě za stavu 3:1 pro Východočechy. Konrád po zásahu bruslí do krku odjel na střídačku, na níž se však poroučel k zemi

Konráda následně přes dvacet minut ošetřovali zdravotníci. Podle serveru hokej,cz však na stadionu nebyla záchranka, která na místo odrazila až dodatečně. Když pak olomoucký brankář opouštěl halu na nosítkách, zvedl nahoru palec, což všechny přítomné alespoň trochu uklidnilo.

Dnešní utkání bylo ukončeno z důvodu zranění Branislava Konráda, jenž byl zasažen bruslí do oblasti krku. V tuto chvíli náš brankář podstupuje vyšetření v nemocnici a je mimo ohrožení života.



Drž se, Braňo! Jsme v tom s Tebou #VšeciSpolu. 💪 pic.twitter.com/8dJxUtpWij — HC Olomouc (@hcolomouc) September 2, 2021

„Momentálně nevíme žádné podrobnosti. Jediné, co je důležité, je to, že jeho základní životní funkce jsou zajištěny a není v ohrožení života. To je momentálně hlavní zpráva a všechno ostatní je vedlejší," uvedl po zápase tiskový mluvčí Hanáků Simon Vejtasa s tím, že Konrád podstupuje vyšetření v nemocnici.

„Divím se, že tady není sanitka. V Hradci jsou vždycky minimálně dvě. Můžeme být rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo," cituje hokej.cz útočníka Mountfieldu Aleše Jergla.

Rozhodčí ještě v době, kdy byl Konrád na stadionu v péči zdravotníků, zápas po domluvě s kapitány obou týmů předčasně ukončili.

Brankář Olomouce Branislav Konrád.

Vlastimil Vacek, Právo

„V téhle situaci, kdy šlo o život, jdou veškeré výsledky a sport stranou. My všichni včetně hráčů, protože jsme jedna velká hokejová rodina, Braňovi přejeme, ať se brzo uzdraví," řekl asistent trenéra Východočechů Petr Svoboda.

Plzeňský brankář vstřelil gól

Plzeň v Edenu prohrávala po 72 sekundách po brance Lukáše Žejdla, ale ještě v první třetině odpověděl v přesilové hře Filip Přikryl a ve 37. minutě otočil stav Tomáš Mertl. Za 33 vteřin sice vyrovnal Filip Vlček, ale po 74 sekundách třetí třetiny vrátil Indiánům vedení Filip Kuťák a v čase 55:53 trefil prázdnou branku přes celé hřiště Pavlát.

"Kluci říkali, že jsem dal více gólů, než někteří hráči za celou přípravu. Ale ne, vážně, na to jsem vůbec nekoukal, já jsem byl rád, že jsme vyhráli, protože jsme teď neměli povedené zápasy. Cením si, že jsme se z toho dostali takto před ligou, a myslím, že je to důležitá výhra," řekl klubovému webu Pavlát.

"Puk schovaný mám, uzmul mi ho a popsal (masér a kustod) Kuba Vais. A jestli budu něco platit do kasy? No, asi mě to nemine," dodal jednadvacetiletý Pavlát.

"Neskutečné, úžasné! Věřím, že hokejové servery toho dnes budou plné a obrovská gratulace už jen za to, že se o to pokusil. Další komentář je zbytečný, ten gól sám o sobě mluví za vše," dodal útočník Kuťák.

Kladno dostal v Liberci do vedení v 8. minutě Tomáš Pitule, ale na konci úvodní části otočili stav Jakub Klepiš s obráncem Lukášem Dernerem. Výsledek dovršil už ve 23. minutě Adam Najman.

Nováček nejvyšší soutěže Kladno bez zraněného Jaromíra Jágra prohrálo v Liberci 1:3, Litvínov zdolal doma Karlovy Vary 3:1 a brněnská Kometa zvítězila ve Zlíně 4:3 v prodloužení

V Litvínově na vedoucí branku Františka Lukeše rychle odpověděl ve 13. minutě také v přesilové hře obránce Martin Rohan. Ještě v první části vrátil Vervě v další početní výhodě náskok Patrik Zdráhal, který další faul Energie potrestal i ve 38. minutě a dovršil výhru.

Kometa v závěru ztratila ve Zlíně vedení 3:1 a 11 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal obránce Ondřej Němec, který s Brňany získal v letech 2017 a 2018 mistrovské tituly. V čase 63:49 rozhodl z trestného střílení útočník Radovan Pavlík.