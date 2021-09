Kouč hokejistů Komety Kalous výhry v přípravě nepřeceňuje. Dodají ale klukům sebevědomí, míní

S výjimkou remízy v nedohraném střetnutí v Třebíči jste v přípravných zápasech jen vítězili...

Jsme s tím samozřejmě spokojeni. Přes léto se nám dařilo, ale to nic teď ještě neznamená. Je to ovšem samozřejmě příjemné, solidní výsledky dodají klukům sebevědomí.

S jakými ambicemi vstoupíte ve středu ve Varech do extraligy?

Půjdeme do každého utkání s cílem vyhrát. A zároveň si přeju, aby se náš hokej líbil fanouškům a bavil je. Samozřejmě budeme zároveň chtít hrát natolik účelně, abychom nasbírali co nejvíc bodů.

Další výhra v přípravě, po gólech Holíka, Malleta a Krištofa porážíme Zlín 3:1! 🤩#KOMvZLN pic.twitter.com/5es4NZYpfR — HC Kometa Brno (@HCKometa) August 31, 2021

A na jaké konkrétní umístění si myslíte?

Vyplývá to z toho, co jsem už řekl. Chceme vyhrát každý zápas, takže naše ambice jsou jasné. (úsměv).

Ve funkci hlavního kouče jste vystřídal majitele Komety Libora Zábranského. Změní se herní styl mužstva?

Na to, co fungovalo, hodláme pochopitelně navázat. Ale rád bych do naší hry přidal nové věci. Musíme zachytit moderní trend. Současný hokej je hlavně o bruslení a agresivitě.

Podle toho jste si vybíral i posily?

Ano. Všichni noví borci tato kritéria splňují. Navíc jsou většinou natolik zkušení, aby přidali taky góly a asistence.

V posledních sezonách se Kometa spoléhala především na elitní Holíkův útok. Hodláte zátěž víc rozložit?

Rád bych. Věřím, že právě díky novým hokejistům se zvedne produktivita i dalších lajn.

Platí stále, že se ještě poohlížíte po jednom kvalitním bekovi za neuskutečněný příchod Mozíka?

Ano. Monitorujeme trh s obránci. Pokud se naskytne možnost někoho přivést, využili bychom jí. Pořád to není uzavřená záležitost.

Co čekáte od prvního duelu v Karlových Varech?

Máme před sebou náročné utkání. Vary mají bruslivý a poctivý tým. Vyrukují na nás určitě s velkým důrazem. Uděláme maximum, abychom jejich přednosti eliminovali a připsali si hned na úvod body.

Nastoupí proti Energii americký střelec Mueller, který kvůli zranění neodehrál ani jeden přátelský duel?

Uvidíme. Ať se všichni nechají překvapit.