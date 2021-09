Třinec posílil Marko Daňo. Tátovu osmašedesátku si nevzal. Lidé by to nemuseli pochopit, pousmál se

„Tak jsme se dohodli, chtěl to tak i klub. Přistoupili jsme na to, jsem rád, že to vyšlo. Soustředím se na první zápas a co bude dál, to nyní neřeším. Věřím, že si můžeme s klubem pomoct navzájem," svěřil se 26letý hokejista, jenž má za sebou šest sezon v NHL, kde oblékal dres Columbusu, Chicaga, Winnipegu a Colorada.

Minulou sezonu odehrál částečně v Dukle Trenčín a v týmu AHL Manitoba Moose. Především ale léčil zlomeninu ruky. „Domluvili jsme se dnes (v pondělí) a dnes byl i poprvé na tréninku," uvedl sportovní ředitel Třince Jan Peterek. „Už v srpnu jsme avizovali, že ještě hledáme posílení do útoku, protože jsme přišli o hráče, kteří v týmu plnili nějakou roli a potřebovali jsme za ně náhradu. Marko Daňo je velmi kvalitní útočník, a přestože v posledních dvou letech neměl optimální formu, věříme, že nám pomůže jak důrazem před brankou, tak střílením gólů. Navíc nám vypadl se zlomeninou Daniel Kurovský, což naši aktivitu urychlilo. Nyní máme třináct útočníků, sedm obránců a tři brankáře. Věřím, že jsme na pátek, kdy startuje extraliga, připraveni v plné síle," uvedl trenér Třince Václav Varaďa.

🔴⚪ Do nové sezony s novým designem dresů. pic.twitter.com/OX0k66flB2 — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) September 6, 2021

Daňo ve slezském klubu rozšíří už tak početnou slovenskou partu. „Jsem rád, že tady mám kluky, které znám. Ať už z reprezentace nebo klubů ze Slovenska. Je to příjemné. Ale věřím, že se rychle seznámím i se zbytkem kabiny. S Třincem jsem byl v kontaktu celé léto, ale mou prioritou bylo vrátit se do zámoří. To nevyšlo, ale jsem rád, že jsme to nakonec dotáhli a jsem součástí mužstva, které má výbornou historii a za sebou úžasné dvě sezony," svěřoval se Daňo, jehož přes hranice táhl i otec, jenž v Třinci hrávala a nyní tam trénuje mládež.

✍️ Sportovní ředitel Jan Peterek na tiskové konferenci oznámil příchod slovenského útočníka Marka Daňa, který už dnes absolvuje první trénink s týmem. pic.twitter.com/s1h46AN4QB — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) September 6, 2021

„Na Třinec mám už jen mlhavé vzpomínky. Byl jsem malý kluk, když jsme tu byli. Pamatuju si byt, kde jsme bydleli, mám i nějakou fotku s ním, Braňo Jánošem a Lubo Sekerášem. V Třinci jsem i začínal bruslit, jsem rád, že se můžu vrátit na místo, kde táta působil jako hráč a teď je v organizaci jako trenér," vykládal hokejista, jenž nedávno společně s novými spoluhráči Milošem Romanem a Martinem Marinčinem pomohl slovenské reprezentaci na olympijské hry.

Otec Jozef nosil v Třinci číslo 68, syn Marko bude mít šestapadesátku. „Táta mi hned říkal, že si osmašedesátku nemusím dávat, že by to asi v Česku nebylo i kvůli panu Jágrovi ideální a někteří lidé by to možná nepochopili," smál se Daňo. „Nechal jsem si své číslo 56, které jsem měl v zámoří a provází mě celou kariéru. Dostal jsem ji na kempu v Columbusu, od té doby jsem u ní zůstal," vysvětloval Daňo.