Plzeň se domluvila s lotyšským reprezentantem

„Martins dorazil koncem minulého týdne, ještě si vyřizuje veškeré formality. Předtím byl v dobrém zápřahu, s reprezentací Lotyšska se zúčastnil olympijské kvalifikace, takže by měl být připravený. My se budeme samozřejmě snažit, abychom ho zapracovali do sestavy," uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

Dzierkalse draftovalo v roce 2015 ve třetím kole Toronto, ovšem NHL, pro kterou nyní patří týmu Vegas Golden Knights, si nikdy nezahrál. Po třech sezonách v kanadské juniorce a nižších AHL a ECHL se v roce 2018 vrátil do Evropy. Působil v Dinamu Riga v KHL, finském Jukuritu a uplynou sezonu opět odehrál za Dinamo Riga v KHL. V 52 zápasech zaznamenal 10 gólů a 14 asistencí.

✍️ | Na dnešní tiskové konferenci byla představena nová posila pro naši ofenzivu, kterou se stal útočník Martins Dzierkals! 🇱🇻

Esi sveicināts, Martins! 🤝

Více informací najdete v tiskové zprávě 👇https://t.co/ZtYCKYCUEr — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) September 6, 2021

Za seniorskou reprezentaci Lotyšska startoval i na dvou MS, na tom letošním si připsal dvě branky.