Lezl jsem po garáži jak opičák, popsal liberecký Šmíd netradiční přípravu na svou definitivně poslední sezonu

Dřel jako kůň, aby se po operaci krční páteře zase nachystal na extraligovou sezonu. Pro oporu Liberce Ladislava Šmída bude v jeho kariéře poslední. „Je to definitivní,“ přiznal 35letý zadák. V příštím roce se kvůli dětem vrátí do Kanady. A loučit by se pochopitelně chtěl jak jinak než vítězně.

Bude páteční start sezony s Hradcem Králové pro vás o to speciálnější, když je to naposled?

Snažím se nad tím moc nepřemýšlet. Teď jsme měli autogramiádu a každý druhý fanoušek mi předhazoval, že sezona je moje poslední... Nechtěl bych se k tomu nějak zbytečně upínat. Prostě jsem se takto rozhodl. Sezona je o týmovém úspěchu. Doufám, že budu jedním z důležitých článků, který k tomu pomůže.

A je stoprocentně poslední, už vás nic nezviklá?

Ano, definitivně poslední. Dokonce jsem se vsadil i o večeři... S hokejem to nemá nic společného, jde o osobní věci. Rozhodl jsem se tak kvůli dětem, které jsou pro mě nade všechno. Být bez dětí je šílený. Snažil jsem se s tím bojovat, co to šlo. A dál už to nešlo. Když je každý den vidím jen na FaceTime, je mi občas do breku. Chci být s nimi. Malej začíná hokej, malá zase tancovat. Chci tam být, abych je měl trochu pod dohledem.

Bylo to těžké zvažování?

Už ani ne. Pan Syrovátko mě ukecal ještě na dva roky a tohle je ten druhý. Už před dvěma lety jsem mu říkal, že jsou důležitější věci než hokej. Čím jsem starší, tím mi děti chybí víc a víc. Čas s nimi se mi nevrátí. Jsou to ty nejhezčí roky. Chci tam s nimi být.

Je na druhou stranu uklidňující, že jste to už rozsekl a máte pokoj?

Když mi každý dennodenně předhazuje, že jde o poslední sezonu, není to úplně jednoduchý. Snažím se na to nemyslet. Ale nejde o rozhodnutí, které bych udělal ze dne na den. V hlavě mi zrálo několik let. Doufám, že si sezonu co nejvíc užiju a až děti přiletí, ještě uvidí tátu hrát na ledě. A příští rok se budu stěhovat do Kanady.

Už tušíte, co budete dělat potom?

Chtěl bych spolupracovat s Oilers. Naplňoval by mě player development nebo skill kouč a myslím, že by na to slyšeli i oni. Už i proběhl předběžný mítink, ale je to těžké, když mám ještě před sebou jednu sezonu. Nebudou najímat někoho rok dopředu.

Do extraligy se vracíte po téměř tři čtvrtě roce po třetí operaci krční páteře. Je ten třetí návrat s vašimi zkušenostmi lehčí než ty předchozí?

Zkušenosti s předešlými operacemi pomůžou. Hlavně však třetí operaci už dělali trochu jinou metodou. Už dva měsíce po ní jsem se cítil mnohem líp než po těch přechozích. Bylo to jiný. Po čtyřech měsících jsem už mohl dělat normální věci. Jsem pozitivně nabuzený. Doufám, že mi to vydrží. Ale extraligu jsem nehrál od prosince, je potřeba začít jednoduše a postupně budovat.

Zažil jste někdy delší přípravu na sezonu než na tu poslední?

Ještě v Calgary, když jsem se vracel po druhé operaci. Trvala asi deset měsíců. Teď šlo o sedm, což je taky dlouhá doba. A tentokrát byla příprava hodně specifická, protože když jsem přiletěl do Kanady, tady se vše otevíralo a tam naopak vše zavíralo. Neměl jsem posilovnu a musel jsem tam trénovat jak opičák. Lezl jsem po garáži a dělal shyby po traverzách, šílený... Kdybyste mě viděli, budete se smát. Zaplať pánbůh mi můj kondičák půjčil nějaké věci, ale hodně jsem improvizoval. Cokoliv pro to, abych byl připravený.

Zvládnete na ledě zase porci 35 minut za zápas?

Ani bych nechtěl. Myslím, že obrana je dobře poskládaná a zkušená, že bych ani nemusel. Doufám, že budeme co nejvíc točit tři obrany, abychom měli co nejvíc sil na konci sezony. Když připomenu tu minulou, ve finále se tam ukázalo, že Třinec měl docela široký kádr. Když nám přišla zranění, bylo to těžké. Ale klobouk dolů, co kluci v play off předvedli. Byl jsem na ně hrdý. Letos je sestava trochu širší než předešlé roky, v obraně i útoku, myslím, že nám to pomůže.

Hodně se proměnil útok, jak noví hráči zapadli?

Myslím, že dobře. Naposledy ještě přišel Zábo (Záborský), obrovsky zkušený, výborný a produktivní hráč. A Faško-Rudáš taky vypadá výborně. Pravý test začne v pátek a tam uvidíme. Není to jen o posilách, ale i o nás starších hráčích, abychom jim situaci taky trochu usnadnili. Tým má obrovské zkušenost, myslím, že je dobře věkově vyvážený a věřím, že to bude fungovat.

Zatím nejsou žádná omezení, co se diváků týká. Nemáte však obavu, že šířící nákaza covidu situaci zase změní?

Takovou starost má asi každý, ale nemůžeme o tom přemýšlet. Neovlivníme, co se bude dít, měnit a kolik bude přibývat nakažených. Doufám, že fanoušci budou chodit co nejvíc a po celou sezonu. Bez nich to bylo poloviční. Hrajeme hokej kvůli nim. Oni nám dodávají energii navíc. Ohromně se na ně těšíme a myslím, že celá extraliga.