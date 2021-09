Vítkovice hledají náhradu za střelce Lakatoše a doufají v play off

S myšlenkami na play off se chystají na vstup do nové extraligové sezony hokejisté Vítkovic. Desátý tým uplynulého ročníku, který v předkole vypadl s Brnem, do ní půjde bez svého nejlepšího kanonýra Dominika Lakatoše, autora 24 gólů.

Hlavním úkolem pro Ostravské bude kompenzovat právě produktivitu Lakatoše, který přestoupil stejně jako Filip Pyrochta do finského týmu SaiPa. Největší naděje vkládají do lotyšského reprezentanta Robertse Bukartse, jenž minulou sezonu strávil v Čerepovci a Rize v KHL a do Vítkovic se vrací po roční pauze.

"Já věřím, že Roberts má na to, aby naše představy splnil. Má střeleckou minulost, v české lize už góly dávat dokázal, je to koncový hráč," řekl novinářům trenér Miloš Holaň. Doplnil, že Vítkovičtí nejprve toužili po Radoslavu Tyborovi, jenž však nakonec zamířil do Trenčína.

Novými posilami Ostravanů se po Bukartsovi v létě stali brankář Aleš Stezka (Havířov), obránci Jakub Stehlík (Znojmo), Karel Plášil (České Budějovice) a útočníci Radovan Bondra (Zvolen), Rostislav Marosz (Kladno) a Petr Chlán (Prostějov).

Zleva sportovní ředitel Roman Šimíček a trenér Miloš Holaň na tiskové konferenci HC Vítkovice Ridera před nadcházející extraligovou sezonou.

Vladimír Pryček, ČTK

"Kádr doznal mnoha změn. Spousta hráčů odešla, dávali jsme dohromady v podstatě nový tým, a jak obstojíme, ukáže až sezona. Přípravu bych v tomto ohledu příliš nepřeceňoval, přece jen tam to je spíše o hledání a zkoušení," řekl Holaň, jehož celek v generálce podlehl Trenčínu 2:4 a v přípravném období šestkrát zvítězil a čtyřikrát prohrál.

Tým během pauzy opustili ze stabilních hráčů vedle Lakatoše a Pyrochty ještě Miroslav Svoboda (Plzeň), Alexandre Mallet (Brno), Josef Mikyska (Trenčín) či Jan Schleiss (Plzeň). Smlouva skončila Zbyňku Irglovi.

Nové dresy vítkovických hokejistů před nadcházející extraligovou sezonou.

Vladimír Pryček, ČTK

"Věříme, že naší hlavní devizou bude týmovost, týmový výkon. Podobně jako většina ostatních týmů bychom se chtěli dostat do play off, to je takový prvotní cíl, za kterým si půjdeme. Ale je všeobecně známo, že takhle smýšlí celá řada dalších klubů, takže o to bude velký boj," řekl sportovní ředitel Roman Šimíček. Vítkovice se od finálové série s Třincem v roce 2011 deset let nedostaly přes čtvrtfinále play off.

Vítkovičtí se navíc v úvodu sezony musejí vyrovnat s nepříznivým losem a výměnami pořadatelství. Kolize s jinými akcemi v ostravské aréně vedly k tomu, že úvodních šest utkání odehrají venku a v prvních deseti kolech se doma představí pouze jednou.

"Já věřím, že by to mohlo být i naší výhodou, protože nebude na hráče takový tlak ze strany fanoušků. Ale je to samozřejmě hodně individuální a každý to vnímá jinak. Ale začátek sezony je samozřejmě důležitý a my ho musíme zachytit. Pokud vám uteče, body se dohánějí těžko. Věřím, že sezonu v pátek dobře rozehrajeme s Kladnem," řekl Holaň.