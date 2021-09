Nesnáším prohry, ale vyděšený z nich nejsem, míní o nepovedené Lize mistrů trenér Varaďa

Slezané prohráli všechny čtyři zápasy základní skupiny Ligy mistrů a do další fáze soutěže se nepodívají. „Nesnáším prohry, ale vyděšený z nich nejsem. Nebyli jsme ale ve většině zápasů kompletní a soupeři měli velkou kvalitu," vysvětloval nezdar v aktuálním ročníku hokejové Ligy mistrů trenér Třince Václav Varaďa.

Obránce Milan Doudera po porážce od švédského Leksandu, která byla čtvrtou v řadě, hovořil o prospěšné facce před extraligou. „Těch facek tam bylo více, ale já vás do kabiny nemůžu pustit," pousmál se Varaďa. „Ale takhle to je, měli jsme takové období, kdy to nebylo ono. Respektujeme sílu soupeřů, ale my musíme být lepší. Na přelomu března a dubna se začíná hrát o to, co všichni chceme a musíme se tam dostat v co nejlepší kondici. K tomu to budeme svěřovat," přemítal třinecký trenér.

Zleva David Kofroň z Třince, Patrik Norén z Leksandu a brankář Kasimir Kaskisuo.

Vladimír Pryček, ČTK

Nedostatky našel jak v obraně, tak v útoku. „Nešlo nám to kolem brankoviště, kde moc cloníme a prošlo nám hodně střel od modré až do branky. To jsou věci, ve kterých musíme být lepší. To platí i o útočné fázi. Za osm zápasů přípravy máme průměr dva góly na zápas, což není moc. Tam se musíme více rvát. Nikdo nám góly zadarmo nedá," zdůraznil Varaďa.

Třinec v létě přivedl brankáře Marka Mazance, obránce Jakuba Matyáše, Martina Marinčina a českého útočníka Andreje Nestrašila. Zatím poslední posilou je slovenský útočník Marko Daňo, který v Třinci podepsal dvouměsíční kontrakt s opcí do konce sezony jen několik dní před prvním zápasem extraligového ročníku 2021/2022.

Do Skandinávie zamířili útočníci Michael Špaček (Frölunda) a Jack Rodewald (TPS Turku). Obránce Ralfs Freibergs odešel do KHL (Dinamo Riga) a brankář Jakub Štěpánek přestoupil do Grenoblu. Švýcarsko, konkrétně Lausanne si vybral i obránce Martin Gernát.

Marko Daňo je novou posilou Třince

@hcocelaricz, Twitter

„Gery bude chybět, stejně jako Ralfs, možná to chvilku bude trvat. Ale kostra týmu zůstala, máme znovu silnou dvojici brankářů. Potřebujeme ještě pomoct v obraně, možná posílit, ať je na kluky větší konkurence," pověděl Varaďa.