Budeme hrát hokej, který bude soupeře bolet, zdůrazňuje kouč Vítkovic Holaň

„Nechceme se na to vůbec vymlouvat. Jsme smíření s tím, že prvních šest zápasů sezony hrajeme venku. Prostě to tak je. Sami nevíme, co to s námi udělá, ale třeba bude naší výhodou, že hráči nebudou pod tlakem diváků hned od začátku," pousmál se trenér Miloš Holaň. „Pro nás se tím nic nemění. Bude důležité získat body hned ze začátku, protože pak se to těžko dohání," dodal.

Vítkovického hlavního kouče nečeká lehká mise. Po odchodu zkušených opor brankáře Miroslava Svobody (Plzeň), obránce Filipa Pyrochty a především střelce Dominika Lakatoše (oba Lappeenranta) musel hledat nové lídry. A také rozdílového střelce. Tím měl být útočník Radoslav Tybor, který sice na nabídku Vítkovic kývl, pak se ale z rodinných důvodů vrátil domů na Slovensko.

„Všechno bylo najednou jinak a museli jsme reagovat. Navíc jeho rozhodnutí přišlo docela pozdě a trh už byl vybraný. Nebylo jednoduché někoho sehnat, proto byla naše volba jednoznačná - sáhli jsme po Robertsi Bukartsovi," přiblížil sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček.

Lotyšský útočník Roberts Bukarts.

„Roberts už ve Vítkovicích hrál, zná to tady. Měl by rozhodovat, spoléháme na něho, že by tuto roli mohl zastat," připojil se Holaň. „Nicméně asi nebudeme tým, který by soupeře přestřílel divokým výsledkem. Sponzoři i diváci by si to asi přáli, ale musím se jim dopředu omluvit. Bylo by to jistě pro diváky zajímavé, pro nervy trenéra ale určitě ne. Chceme vycházet z dobré obrany, což nás zdobilo i v loňské sezoně. Nemáme takové individuality, budeme hrát poctivý hokej, který bude soupeře bolet. Na druhou stranu bychom byli určitě rádi, kdyby někdo střelecky vyletěl jako Dominik Lakatoš," vysvětloval trenér Holaň.

Kvalitní defenzivu musí podpořit výjimečnými výkony také gólmani. Ve Vítkovicích zatím po odchodu Svobody jasná jednička není. O místo prvního gólmana se budou prát Daniel Dolejš a Aleš Stezka, který se do Ostravy přesunul z prvoligového Havířova.

V přípravě se oba pravidelně střídali. „Podávali vyrovnané výkony, pracují oba velmi dobře a mají to ve svých rukou. Jsou každý úplně jiný už když se podíváme na rozdíl ve vzrůstu. Už mám v hlavě, kdo bude chytat první zápas (v pátek od 18 hodin v Chomutově proti Kladnu), ale dozví se to pochopitelně až ode mně," řekl Holaň.