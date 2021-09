Jágr podepsal už sedmého cizince, do zápasu jich přitom může nasadit jen šest

Rodák z Cape Coral, který má i americké občanství, je tak již sedmým cizincem na kladenské soupisce. Za ty jsou považování hokejisté, kteří nehráli minimálně ve třech po sobě jdoucích sezonách v soutěžích Českého svazu ledního hokeje. Do zápasu jich však může zasáhnout jen šest, takže minimálně jeden z nich nebude smět v každém zápase Kladna nastoupit.

„Rozhodli jsme se Hakona podepsat, i když už v týmu máme šest dalších cizinců. Aktuálně se potýkáme s marodkou a on i díky tomu svou šanci určitě dostane. Je to pravoruký obránce, který se nám bude hodit," říká trenér a sportovní manažer Rytířů David Čermák.

Nilsen byl v Kladně na zkoušce už před sezonou 2017/18, tehdy ale neuspěl. Podařilo se mu to až nyní, během šesti přípravných zápasů si připsal jednu asistenci a v hodnocení +/- je na +1.

„Jsem moc rád, že zkouška byla úspěšná, a že jsem smlouvu dostal. I nadále chci pokračovat ve své hře a tvrdé práci, díky které se to povedlo. Nebylo to jednoduché, to na zkoušce nikdy není, ale dával jsem do toho sto procent. Na sezonu se už velice těším a nejdu do toho s žádnými velkými očekáváními. Jsem připraven hrát a budu dělat to, co po mě budou chtít trenéři," prohlásil Nilsen.

Poslední dva roky strávil v Manglerudu v norské lize, v 57 duelech zaznamenal 26 bodů za 12 branek a 14 asistencí. Od roku 2015 působil v juniorské OHL v celku Flint Firebirds a v ročníku 2018/19 sehrál sedm utkání v nižší ECHL za Wichitu.