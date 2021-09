Litvínovští chtějí opět udělat krok vpřed a dostat se do play off

Hokejisté Litvínova vstoupí do nové extraligové sezony s výrazně obměněným kádrem a cílem v podobě bezpečného postupu do play off. Od zisku historického titulu v roce 2015 se dokázali pouze jednou dostat do čtvrtfinále. V nadcházejícím ročníku ale věří, že budou mít fanoušci na Stadionu Ivana Hlinky opět důvod k radosti.

"Pevně doufáme, že celý tým i klub je na novou sezonu připravený velmi dobře. Máme za sebou spoustu práce v minulé sezoně a chceme na ni navázat. Důležité je, že rozpočtové pokladny jsou naplněny a jsme připraveni klub dále pevně podporovat," uvedl předseda představenstva Marek Zouvala na dnešní tiskové konferenci. "Na sezonu koukáme rozumně, máme za sebou covidový rok a chceme být trošičku efektivnější. Tým je ale poskládaný v rámci možností perfektně a věříme, že společně budeme lepší."

Severočeši půjdou do sezony s rozpočtem sníženým o deset procent, stále však mají k dispozici rezervu pro případné doplnění kádru. "Platí to, co vždycky. Kádr není nikdy uzavřený, je to živý organismus. Musíme být například připraveni na to, že mohou přijít zranění, na která bychom museli reagovat," podotkl generální ředitel Pavel Hynek s tím, že aktuálně by Verva ráda získala jednoho kvalitního obránce.

Zleva Viktor Hübl a Petr Straka pózují s novými dresy.

Ondřej Hájek, ČTK

V létě pokračoval Litvínov v přestavbě kádru. V klubu skončili například obránci Jan Ščotka, David Štich, Oskars Cibulskis, Patrick Kudla nebo útočníci Martin Hanzl, Jakub Petružálek, Martin Látal a Samson Mahbod. Na jejich místa přišli Petr Straka, Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ, Marek Hrbas nebo Matěj Stříteský. "Obměna kádru byla značná. Myslím si ale, že jsme to poskládali slušně," řekl trenér Vladimír Országh.

Hlavní trenér litvínovských hokejistů Vladimír Országh.

Ondřej Hájek, ČTK

V přípravě Litvínov odehrál sedm zápasů, z nich čtyři vyhrál. V pondělní generálce prohrál s Kladnem 3:4. "Příprava nám ukázala, na čem musíme pracovat. Výsledky nepřeceňujeme ani nepodceňujeme. Hráli jsme často v kombinované sestavě, stejně jako soupeři. Důležité bude, abychom hlavně chytili začátek, což se nám před rokem nepodařilo," uvedl slovenský kouč, jenž poukázal na šest porážek v úvodních sedmi duelech. "Chceme se vyhnout tomu, abychom museli něco nahánět. Máme těžké rozlosování, ale to je jedno. S každým týmem budeme hrát čtyřikrát a je jedno kdy," podotkl Országh.

Litvínov v minulé sezoně skončil v základní části jedenáctý a v předkole play off prohrál 0:3 na zápasy s Hradcem Králové. "Dáváme si postupné cíle. Musíme být lepší než v minulé sezoně. Jdeme do nového ročníku extraligy s pokorou. Víme, že sezona bude těžká. Chceme se vyhnout záchranářským problémům a po letech se dostat do play off," uvedl Hynek. Podle Országha je důležité, aby tým skončil do desátého místa. Extraligu začne Litvínov v pátek na ledě Zlína.