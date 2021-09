Sedm branek asi dávat nebudeme, míní kapitán Vítkovic Polák. Pojede na olympiádu?

Sezonu startujete šestizápasovým tripem po kluzištích soupeřů, který načnete v Chomutově proti Kladnu. Věříte, že tuhle překážku zvládnete?

Přestože víme, že je rozdíl hrát doma, nebo venku, mně to nevadí. Beru to tak, že se aspoň ukáže duch toho týmu, jak je poskládaný a jakou má sílu. Ten start pro nás bude trošku těžší, ale těšíme se až to začne, protože už jsme dlouho bez hokeje. Myslím si, že ten trip hodně napoví o našem týmu, o tom, jak je připravený, takže v tom nevidím žádný problém. Prostě to tak je, jsme s tím smíření a nic s tím neuděláme. Budeme se soustředit na první zápas v Chomutově a uvidíme.

Kladno má tým plný Kanaďanů, Jaromír Jágr ale možná hrát nebude. Mrzí vás to?

Já vůbec nevím, nekoukám se a nesleduji soupisky ostatních týmů. Mě zajímá naše mužstvo. Už si ani nepamatuju, kdy jsem Jardu naposledy bránil. Už to bude nějaký ten pátek. Uvidíme, necháme to otevřené. U něj nikdy nevíte. On se ráno probudí dobře a naskočí. Já se budu soustředit na tým jako takový a je mi jedno, jestli bude hrát Pleky (Plekanec) nebo Jarda.

Máte nějakou konkrétní vzpomínku na souboje s touto českou hokejovou legendou?

Já jsem ho vždycky chtěl bránit, ale prvně se mi podařilo, že jsme hráli spolu za reprezentaci. Poprvé myslím na mistrovství světa ve Švýcarsku. Hrál jsem asi i proti němu, ale už si to nevybavuji. Asi to bylo hodně dávno.

Zleva sportovní ředitel Roman Šimíček a trenér Miloš Holaň na tiskové konferenci HC Vítkovice Ridera před nadcházející extraligovou sezonou.

Vladimír Pryček, ČTK

Chcete vyhrávat na málo branek, k čemuž potřebujete pevnou defenzívu a spolehlivé brankáře. Jste po této stránce spokojen?

Nejen pevnou obranu, ale vůbec obrannou hru celého týmu. Holt to tak je. Musíme hrát s tím, co máme. Být nepříjemní, z protiútoku zaútočit a dát nějaký gól. Zatím tam není střelec, ale třeba se urve někdo, kdo ty góly pravidelně bude dávat. Marek Kalus byl v přípravě vynikající, dával gól snad v každém zápase. Mohl by si to přenést do sezony.

V tomto ročníku se sestupuje, tak jak vnímáte tohle? Zabýváte se tím, že je o co hrát i zespodu?

Samozřejmě že to někdo v hlavě je, ale myslím si, že zatím si to nikdo příliš nepřipouští. Teď chceme dobře zvládnout první zápas, abychom si to oťukali a ohráli. Začátek je vždy nervózní. Navíc, když budou na tribunách diváci, kteří minulý rok chyběli. I (sportovní ředitel) Roman Šimíček zmínil, že tohle může někomu pomoci, jiným zase ublížit, takže uvidíme, jak na to všichni zareagují.

Nové dresy vítkovických hokejistů před nadcházející extraligovou sezonou.

Vladimír Pryček, ČTK

Do sezony jdete v nových dresech, které vzešly z návrhů fanoušků. Líbí se vám?

Mně osobně se líbí moc, i někteří kluci v kabině se o tom bavili. Zatím jsme spokojení, uvidíme, zda nám přinesou štěstí.

Letošní sezona bude olympijská, extraliga se bude hrát i během olympiády. Kde plánujete v tu dobu být? V Pekingu, nebo v Ostravě?

Nějaký kontakt už tam proběhl, ale já jsem bohužel ještě ani neodpověděl, protože to nemám v plánu jet na olympiádu. A když jsem se teď dozvěděl, že tam pojedou kluci z NHL, tak jsem to úplně vypustil. Nemám to v plánu.