Reprezentant Jiříček omilostněn, za Plzeň může nastoupit už v Pardubicích

Jiříček, jenž loni v listopadu debutoval za národní tým, obdržel od disciplinárky trest na dvě utkání za zásah do oblasti hlavy a krku olomouckého útočníka Jakuba Navrátila v předkole play off. Nezasáhl do třetího duelu série, po níž Plzni skončila sezona, a tak se měl zbytek trestu přenést do té další.

Vedení Plzně se však po uplynutí poloviny trestu obrátilo na disciplinární komisi s žádostí o prominutí jejího zbytku.

Disciplinárka ve složení předseda Viktor Ujčík, členové Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka konstatovala, že skutečnost, že Navrátil neutrpěl při zákroku zranění a utkání dokončil, byla již zohledněna při stanovení výše trestu.

Na druhé straně uvedla, že primárního účelu trestu mělo být dosaženo již v předchozí sezoně, v níž by hráč nemohl nastoupit ve dvou utkáních předkola a že pokračování trestu po uplynutí šesti měsíců postrádá; i s přihlédnutím k bezúhonnosti Jiříčka, který dosud neobdržel žádný větší ani jiný disciplinární trest; výchovný účel.