Řezníček je natěšený na hokej, bojí se však masakru a zásadní rány pro kluby

Aktuálně jsou pravidla nastavena tak, že kluby můžou zaplnit kapacitu svých zimáků ze sta procent. Ovšem za přísných podmínek. U prvních tří tisícovek fanoušků je nutné splnění jedné z následujících čtyř podmínek – alespoň 14 dnů od druhé očkovací dávky, prodělaná nemoc v posledních 180 dnech, PCR test na starší 7 dnů, nebo antigenní test ne starší 72 hodin.

Nad rámec těchto tří tisícovek fandů musí být minimálně polovina fanoušků ze zbytku kapacity stadionu naočkována či musela covid v posledních 180 dnech prodělat. Všichni diváci musejí mít nasazenou roušku či respirátor, kontrolovat to mají pořadatelé zápasu.

„Jsem natěšený na hokej s diváky. V uplynulé sezoně svázané spoustou restrikcí nemohla být o nějakém těšení se ani řeč. Jen doufám, že nám do toho covid zase nezasáhne, protože to už by byl masakr," naráží Řezníček nejen na našlapanou termínovou listinu, kdy kvůli počtu patnácti účastníků se extraliga bude hrát i v únoru během ZOH, ale i fakt, že další případné vládní nařízení o absenci diváků na zimácích by bylo pro řadu klubů z ekonomického hlediska likvidační.

„Doufám, že to vláda nějakými vydanými opatřeními zase nezarazí. Upřímně se těším, až hokej zase začne, ale zároveň se těch možných nařízení upřímně bojím. Dokážeme být flexibilní, ale bojím se, aby kluby a jejich ekonomika nedostaly úplně zásadní ránu," říká ředitel nejvyšší soutěže na rovinu.

Vedení extraligy na základě komunikace s kluby předpokládá, že proočkováno by aktuálně mělo být 95 procent hráčů a členů realizačních týmů. U rozhodčích jsou čísla velmi podobná. „Některá mužstva dokonce vykazují stoprocentní proočkovanost," hlásí Řezníček.

Pro případ karanténních opatření bylo stanoveno, že odložená utkání základní části musí být sehrána do 30 dnů. Nestane-li se tak, o výsledku zápasu rozhodne sportovně-technická komise svazu (odklad zápasu, kontumace, oboustranná kontumace nebo nesehraní duelu, případně v play off zkrácení série).

Pokud by ani potom nebylo možné sehrát takový počet utkání, který umožňuje určit vítěze, stane se postupujícím lépe umístěné mužstvo ze základní části (nevztahuje se však na čtrnáctý tým, který čeká baráž a patnáctý, který přímo padá do Chance ligy) nebo v baráži mužstvo, které bylo účastníkem extraligy.

Pro postup do vyřazovací části je nutné absolvovat nejméně 50 procent utkání, jinak získá toto právo mužstvo, které se umístilo na dalším místě a podmínku splňuje. Nesehraje-li některý z účastníků úplný počet zápasů, do tabulky mu bude započítán počet bodů podle průměrného bodového zisku.