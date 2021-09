Doufal jsem alespoň v hattrick, uvedl po čtyřech gólech Černoch

"Ještě jsem ani pořádně nevstřebal, že jsem dnes vstřelil čtyři branky, důležitá je však hlavně výhra," řekl Černoch v rozhovoru s novináři. "Doufal jsem alespoň v hattrick, protože i loni jsem dal třeba dva góly a ten třetí mi vždy chyběl. Kam půjde puk? K taťkovi, protože ten má všechny moje medaile a ocenění."

Každá z jeho branek byla pro tým důležitá. "První dvě byly rychle za sebou, srovnali jsme na 2:2, potom na 3:3 a nakonec jsme šli do vedení. Dnes jsme sice s Kubou Flekem a Honzou Hladonikem využili dvě přesilovky, ale v přípravě nám moc nešly. Jsem rád, že jsme se chytli v pravý čas," pochvaloval si Černoch.

"První zápas je vždy důležitý. Člověk se potom cítí lépe a ještě tím způsobem jako dneska, kdy jsme to ubojovali a sehráli až do konce zápasu velice zodpovědně. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Takovou divočinu, jaká byla v úvodu utkání, jsem určitě nečekal. První zápasy bývají takové opatrnější, ale dnes se to odšpuntovalo přesilovkami. Jsem rád, že od půlky zápasu se to zklidnilo," dodal Černoch.

Brno je pro jeho celek těžkou překážou. "Vždy se proti nim hraje špatně. Hrají takový nepříjemný hokej, i proto jsem rád, že jsme je dnes porazili. Od té doby, co jsem přišel ze Sparty do Varů a dostal druhou šanci, začal mě hokej zase začal hodně bavit," uvedl Černoch, který působí na západě Čech už téměř dva roky.