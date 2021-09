Polák na reprezentaci ani nereagoval, olympiádu z hlavy úplně vypustil

Zůstává v hledáčku reprezentačního kouče směrem k únorovým ZOH, jenže zkušený vítkovický obránce Roman Polák o nominaci do Pekingu usilovat nebude. Důležitější je pro něj dostat Vítkovice znovu do play off a dojít dál než jen do předkola.

„Nějaký kontakt s reprezentací proběhl, já ale ani neodpověděl, protože nemám olympiádu v plánu. A když jsem se dozvěděl, že tam pustí kluky z NHL, tak jsem to z hlavy vypustil úplně," usmívá se 35letý obránce na prahu své druhé extraligové sezony po návratu ze zámoří. „Už se těším až začneme, za ten půl rok už mi hokej hodně chyběl," dodává.

Vítkovičtí ale kvůli obsazenosti Ostravar Areny jinými sportovními i kulturními akcemi musí odehrát úvodních šest zápasů na kluzištích soupeřů. Doma se poprvé objeví až 8. října. „Jsme s tím smíření, ani nám nezbývá nic jiného. Myslím si, že ten venkovní trip hodně napoví, jak je mančaft připravený, poskládaný a jakou má sílu. Chceme kousat, být každému nepříjemným soupeřem," říká kapitán Vítkovic, které začínají proti kladenskému nováčkovi.

Objeví se ještě někdy Roman Polák v reprezentačním dresu?

„Venku budou hrát vlastně oba týmy, což bude zajímavé," naráží Polák na skutečnost, že Rytíři při rekonstrukci střechy svého zimního stadionu museli vzít zavděk chomutovským azylem. Jestli za soupeře naskočí po zranění i Jaromír Jágr, ani moc neřeší.

„U něj nikdy nevíte. Probudí se, bude se cítit dobře a naskočí. Já se soustředím na kladenský tým jako takový, upřímně už si ani nepamatuju, kdy jsem Jardu naposledy bránil. Nějaký ten pátek už to ale bude," zdůrazňuje obránce, jenž má na kontě téměř devět stovek utkání v NHL.

Z patnácti účastníků letošní extraligy čeká posledního po základní části sestup, čtrnáctý musí do baráže. A podle vypsaných kurzů sázkových kanceláří se boj o udržení má týkat Vítkovic. „Zatím si to asi nikdo příliš nepřipouští, i když je fakt, že tady není střelec, jako byl minulou sezonu Dominik Lakatoš. Třeba se ale urve někdo jiný. Marek Kalus dal v přípravě gól snad v každém zápase, mohl by si to přenést do sezony," přál si Polák.