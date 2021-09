Je fajn být zase doma, ale chci vyhrávat. Čeká nás hodně práce, ví útočník Motoru Gulaš

Po devíti letech oblékl Milan Gulaš dres Českých Budějovic, loňského nováčka ale čekal velmi těžký start do nového extraligového ročníku. Na ledě Třince, který obhajuje poslední dva mistrovské tituly padl 0:4. „Na úvod fakt těžký zápas. Ale ukáže nám to věci, které musíme zlepšit,“ přemítal Gulaš.

Bylo znát, že se v Českých Budějovicích v létě hodně změnil kádr?

Je to dlouhodobý proces, nejde mávnout proutkem a všechno bude skvělé. Sezona je dlouhá, má šedesát kol, máme ještě hodně práce. Musíme zapracovat i na produktivitě, není možné, abychom měli ve druhé třetině jenom tři střely. Takhle góla nedáme. Špatné věci tam nebyly, řekli jsme si nějaké systémové věci, zase natolik jsme nepropadali, střední pásmo jsme drželi. Třinec je samozřejmě tak kvalitní mančaft, který dokáže potrestat jakoukoliv chybu. To se potvrdilo.

Co chybělo ke gólu?

Obligátní štěstí říkat nechci. Musíme se víc tlačit do brány, být víc hladoví. Jak jsem říkal, tři střely na bránu ve druhé třetině je málo. Musíme střílet odevšad, odrazí se to. Třinec takové góly dal. I my musíme najít cestu, jak skórovat. Tuhle porážku hodíme za hlavu, jedeme dál. V neděli nás čeká první zápas doma, na který se všichni moc těšíme. Věřím, že ho zvládneme.

Za České Budějovice jste si zahrál po devíti letech. V jakém jste byl rozpoložení před prvním mistrovským zápasem?

Užil jsem si to. Příprava byla dlouhá, náročná, konečně se to rozjelo. Já se ale těším hodně na každou sezonu. Je fajn být doma, ale chci vyhrávat, tohle byl jenom první zápas, musíme to hodit za hlavu. Máme na čem pracovat.

Brankáře Marka Mazance jste potkal v Plzni, znáte se. Trápil vás hodně, nebo jste mu premiéru v Třinci ulehčili?

Mazi je skvělý gólman, zkušený hráč, prošel si NHL. Dokáže podržet svůj tým, vychytal nulu, tak mu gratuluju. Ale už mě to nezajímá, soustředím se na neděli.

Do Třince vás přijeli podpořit fanoušci a byli slyšet. Vnímali jste je?

Klobouk dolů, všichni si užíváme, že tady zase můžeme být společně. Že můžeme dělat rozhovory naživo, to k tomu patří. Doufám, že to vydrží celou sezonu. Od rozcvičky to cítíte, má to úplně jiný nádech, těšíte se na to mnohem víc.