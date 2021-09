Málo práce zahání Mazanec písní. Proti Motoru si brouknul Nohavicu

Lepší vstup do nového extraligového angažmá si brankář Marek Mazanec mohl jen těžko přát. V úvodním kole dostal v třinecké brance přednost před hrdinou posledního play off Ondřejem Kacetlem a odvděčil se při výhře 4:0 vychytaným čistým kontem.

„Těžko to mohlo být lepší," radoval se 30letý gólman, který se v létě do Slezska přesunul z Hradce Králové. „I když to je drahý den. Musím něco odsypat do kasy, ale to k tomu patří," dodal Mazanec.

Třinečtí před úvodním buly prvního utkání sezony pověsili po střechu haly prapor s vyobrazeným Masarykovým pohárem jako připomínku třetího mistrovského titulu v historii klubu a poté už se směle vydali za obhajobou prvenství z předchozích dvou dohraných extraligových ročníků.

A vyrazili výborně. Bodově se prosadili všechny tři posily v poli. Andrej Nestrašil a Martin Marinčin přihrávali, Marko Daňo se prosadil gólově a brankář Marek Mazanec pochytal všech čtrnáct českobudějovických ran.

„Škoda, že na mě nešlo střel více, abych se trochu lépe rozchytal. Je to pak hodně na psychiku, abych neudělal nějakou chybu. Musím se pak nějak zabavit. Na dálku třeba komunikuju s hráči, nebo si zpívám. Například Nohavicu si brouknu," smál se třinecký brankář.

Hosté jej nejvíce zaměstnali v úvodní dvacetiminutovce, kdy kryl sedm střel. A stejný počet zásahů přidal Mazanec i ve zbylých čtyřiceti minutách. „Byl jsem na to, že ke mně kluci moc střel nepustí, připravený. Defenziva fungovala, ofenziva ještě lépe, sedlo si vše, co mělo," těšilo Mazance.

Stejně tak ocenil, že Třinec po nezdaru v Lize mistrů, dokázal do extraligy vstoupit ve velké pohodě. „Nevím, jak to měli ostatní kluci vnitřně nastavené, ale já byl přesvědčený, že první extraligový zápas bude úplně o něčem jiném. A to se potvrdilo. Budějovice jsou posílené, nikdo asi nevěděl, jak to bude vypadat. Musím říct, že je to úplně jiný tým než loni. Jsou hodně kvalitní, ale na naší straně byla kvalita o něco větší," přemítala třinecká brankářská jednička.

V dresu Motoru přijel do Třince obávaný kanonýr Milan Gulaš. Dostal se ale jen k jediné střele. „Na Milana se musíme připravovat vždy. Ale u něj je to mnohdy zbytečné, protože on si tam stejně dělá, co chce, střely chodí odevšad a nikdo to nedokáže přečíst. Je potřeba být připravený na všechno," popisoval kvality bývalého spoluhráče z Plzně Mazanec. „Milan je ozdoba české extraligy. Furt říkám, že do této ligy neopatří, že má hrát někde jinde. Ale na druhou stranu jsem rád. Zvedá prestiž soutěže," zdůraznil Mazanec.