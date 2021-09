Co si chtěl dokazovat? Račuka naštvaly útoky na Plekance, duel v Chomutově vrcholil bitkou

Impulsem k ní byl i moment, kdy se Flick pokusil Plekance přišpendlit na mantinel. Ten však uhnul, takže na hrazení skončil Kanaďan. A následné potyčky přerostly v bitku. Rytíři ovšem nechtěli, aby jejím hlavním aktérem byl jejich klíčový hráč, takže se Plekance vydal chránit Marek Račuk.

„Nevím, co si tam chtěl (Flick) dokazovat?! Šťouchal se tam s Plekym, za mě úplně zbytečně. Po odpískání znovu, tak jsem ho jel jenom popostrčit," říkal po zápase 194 centimetrů vysoký forvard.

Kladenští hokejoví fanoušci si zvykají na azyl v Chomutově

Sport.cz

„Kdyby to skončilo jedním manévrem, ale on pokračoval. Za mě úplně zbytečně, a ještě po odpískání. Jeli jsme to tam roztrhat a takhle se to událo. Neviděl bych v tom velkou bitku," pokračoval Račuk, jemuž se Flicka podařilo poslat k ledu.

Kanaďan okamžitě odjel do šaten, cestou do nich na něj pod kladenským kotlem přilétlo pár kelímků s pivem. Nakonec se ale na led vrátil; resp. na trestnou lavici; protože od rozhodčích Hejduka se Svobodou obdržel, stejně jako Račuk, pětiminutový trest za bitku.

Kladno už ve zbytku zápasu srovnat nedokázalo, takže soutěžní premiéra v chomutovském azylu zůstala bez bodu.

Kladenský Marek Račuk prověřil brankáře Vítkovic Aleše Stezku.

Ondřej Hájek, ČTK

„Rozhodlo, že jsme neproměnili spoustu šancí, které jsme si vypracovali. Ale zápas s Vítkovicemi nám ukázal, že extraliga není nehratelná. Hlavní je pro nás udržet se a za tím si musíme zápas od zápasu jít," hlásí Račuk, jehož potěšila slušná atmosféra, o kterou se postaralo 2016 fanoušků na stadionu.

„Na to, že hrajeme nějakých 80 kilometrů od Kladna, je to super číslo. Jde spíš o to, že pokaždé de facto pojedeme ven. I jízda autobusem totiž bere síly. Podmínky ale máme v Chomutově výborné, nevidím v tom problém. Jen bylo strašné vedro, takže i těžký led a celkem jsme se nadřeli," uzavřel Račuk, jenž v minulosti dres Pirátů oblékal šest sezon v první lize a extralize, takže chomutovský zimák dobře zná.