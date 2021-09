V Olomouci byli nadšení z výhry i Krejčího. Je extratřída, čumím na něj s otevřenou pusou, prohlásil kat Mladé Boleslavi Knotek

„Máme za sebou nesmírně těžký zápas s jedním z favoritů extraligy. Dvakrát jsme prohrávali a dokázali to srovnat. Hlavně gól na 2:2, kdy jsme vyrovnali rychle, byl strašně důležitý pro další vývoj utkání. V prodloužení jsme měli dlouhou přesilovku čtyři na tři, ale bohužel jsme ji neproměnili, pak se to otočilo a z protiútoku Honza Knotek krásnou individuální akcí rozhodl. Pro nás to jsou opravdu zlaté dva body," lebedil si Tomajko.

Vyzvedl také zarputilost svého týmu. „Dostali jsme laciný první gól, když jsme povolili soupeři přečíslení, a to nás trochu zabrzdilo. Postupně jsme se však zvedli. Byl to náš typický vybojovaný zápas. Jsme rádi i za tři góly, protože v přípravě jsme jich moc nedávali," dodal.

O Krejčím pak hovořil jen v superlativech. „Je to hráč, který na ledě dělá, co má. Hru uklidní, když je to potřeba. Hraje-li dozadu, pomáhá neskutečně ostatním, protože stojí přesně tam, kde má být. Není to jen o jeho hře s pukem, ale i bez něj," uvedl kouč na adresu hokejisty, jehož Kohouti využívali také v přesilovkách i při oslabeních. „Když takového borce máte, využijete ho ve všech herních situacích. Je to samozřejmě o komunikaci s ním, ale chce-li to sám, tak to hrát bude," zdůraznil Tomajko.

Hold vzdal někdejší hvězdě Bostonu i mladoboleslavský trenér Pavel Patera. „Každý by ho chtěl mít v týmu. Dodává spoluhráčům klid. Je to pan hokejista. Jak při hře pět na pět, tak při přesilovkách Olomouc zklidní a moc jim pomůže," prohlásil. Speciálně na něj se však jeho tým nepřipravoval. „V přesilovkách jsme si ho ale všímali víc," připustil.

Samotný duel označil za vyrovnaný. Z pohledu svého celku pak litoval především vyrovnávacího gólu na 2:2. „Přišel patnáct sekund poté, co jsme se ujali vedení, a to nás stálo tři body. Gól, který jsme inkasovali v prodloužení při přesilovce čtyři na tři, kterou jsme nesehráli dobře, jde za námi trenéry. Měli jsme krátkou přípravu, a tak jsme se těmto přesilovkám ještě nevěnovali," vysvětlil.

Dva body Kohoutům zajistil útočník Jan Knotek, když se při rychlém protiútoku stahovačkou šikovně zbavil obránce a poté přesně zakončil. „Zkouším to tak na trénincích. V zápasech však na to nebývá příliš prostor. Zkusil jsem to, protože jsem věděl, že jinak se přes něj asi nedostanu a vyšlo to parádně. Dobře jsem prostě potrénoval, mám naježděno. Doufám, že po minulé, pro mě ne zrovna vydařené sezóně, zase budu předvádět, co dříve," uvedl Knotek.

A i on pak pěl chválu na Krejčího. „Takový hráč nám dodává více sebevědomí. Každý z nás se chce před ním ukázat, že také něco umíme. Nechci mu pochlebovat, být pořád tak nadšený, ale on je extratřída, čumím na něj s otevřenou pusou," dodal.