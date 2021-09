Kouč Komety Kalous se po příchodu do Brna občas špičkuje s místními patrioty. Z hantecu jsem už dostal školení, usmívá se

Rok si od trénování odpočal a před touto sezonou přijal novou výzvu. Šestapadesátiletý kouč Jiří Kalous, který v minulosti vedl Spartu, Třinec či Liberec a působil i v KHL a u národního týmu, převzal brněnské hokejisty s cílem vrátit mužstvo zpátky do extraligové špičky.

Rozmýšlel jste se dlouho, zda kývnout na angažmá v Kometě?

Ani ne. Hned při prvním rozhovoru s majitelem klubu Liborem Zábranským jsme našli společnou řeč. Dohoda byla docela rychlá.

Znal jste Brno před svým příchodem?

Nikdy předtím jsem tady nepracoval ani nežil. Párkrát jsem tady byl na návštěvě. V tomto směru to bylo pro mě něco nového.

Už jste stihl město poznat víc?

Většinou jsem na zimáku od rána do večera. S kolegy z realizačního týmu jsme se ale už aspoň byli párkrát projít v centru a zašli jsme si i na večeři. Brno vnímám jako krásné město, jehož střed není příliš velký, ale člověk se zde cítí velice příjemně. Je vidět, že to v centru hodně žije. Až budu mít aspoň trochu volna, chystám se zajít také na Špilberk či vyrazit do zoologické zahrady. Vím, že i okolí Brna je nádherné. Na jižní Moravě je krásná příroda s vinicemi a spoustou řek či rybníků.

Trenér brněnské Komety Jiří Kalous.

Přestěhoval jste se dočasně do Brna?

Bydlím tady sám, za rodinou jsem dosud dojížděl na víkend. Teď už to se startem extraligy nebude pochopitelně možné. Moji nejbližší ovšem zůstanou dál doma v Praze. Práce v klubu je tolik, že bych se jim stejně nebyl schopen příliš věnovat.

Někteří Brňané se proti hlavnímu městu občas vymezují. Už jste se s něčím podobným setkal?

Samozřejmě že jsem si jako Pražan už vyslechl ze strany rodilých Brňáků různé narážky. Všechno to ale bylo v rámci přátelského špičkování. Je to oboustranné, ovšem výhradně v legraci.

Víte už, co je šalina, anebo když někdo jede v Brně na prygl?

Jasně. Šalina je tramvaj a prygl přehrada. Od místních patriotů jsem už dostal ohledně brněnského hantecu školení. (úsměv). A když narazím na nějaký další výraz, který neznám, tak si rád rozšířím slovní zásobu. Je to velmi roztomilé.

Dýchla na vás bohatá tradice Komety, která v minulosti získala třináct mistrovských titulů?

Rozhodně. V hale i mimo ni je poznat, jakým je Kometa slavným klubem, a jak Brno hokejem žije.

Znáte se osobně s některým legendárním hokejistou slavné generace z přelomu padesátých a šedesátých let?

S Ríšou Fardou. Letos na jaře jsme se potkali a popovídali si u piva. Znal jsem se i s Jardou Jiříkem, který už ale bohužel není mezi námi.

Stane se vám občas, že vás na ulici příznivci Komety osloví?

Už se mi to párkrát přihodilo. A i při těchto setkáních jsem poznal, jak jsou brněnští fanoušci po dvou sezonách, které silně poznamenal covid, na nový extraligový ročník natěšení. Budu hrozně rád, pokud budou moct konečně chodit na hokej bez větších omezení. Už vyhlížím neděli, kdy odehrajeme první domácí extraligový duel se Zlínem. Věřím, že diváci vytvoří při zápasech v naší hale úžasnou atmosféru a budou nás hnát dopředu. A doufám, že budeme v sezoně podávat takové výkony, aby byli spokojeni a naším hokejem se bavili.

Co se po vašem nástupu ve hře Komety změnilo?

Na to, co fungovalo, pochopitelně navazujeme. Snažím se ale do naší hry přidat nové věci. Musíme zachytit moderní trend. Dnešní hokej je hlavně o rychlém bruslení a agresivitě.

Nemluví vám do vedení mužstva šéf klubu Libor Zábranský, jehož jste ve funkci hlavního kouče po minulé sezoně vystřídal?

Rozhodně ne. Hned na začátku jsme zevrubně probrali, jak bude naše spolupráce vypadat. Oba to dodržujeme. Myslím, že nám to výborně funguje.

Kouč Komety Jiří Kalous hodní letní přípravu.https://t.co/mT3HUIH11e — HC Kometa Brno (@HCKometa) July 7, 2021

To se týká i výběru posil?

Ano. Před mým nástupem do Komety už byli někteří hráči předjednaní. Já se zapojil později, ale na všech příchodech panovala stoprocentní shoda. Získali jsme většinou zkušené borce, od nichž čekám mj. i góly a asistence. Produktivitu chceme rozložit na všechny čtyři lajny, abychom se nemuseli spoléhat převážně na elitní Holíkovu formaci, jak tomu bývalo doteď.

Platí stále, že se ještě poohlížíte po elitním bekovi?

Ano. Trh s obránci monitorujeme. Pokud se naskytne možnost někoho přivést, využili bychom jí. Není to uzavřená záležitost.