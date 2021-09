Prohra v prodloužení? Berani si stejně v šatně zatleskali

Po domácím nezdaru s Litvínovem vybojovali překvapivě v utkání 2. extraligového kola v Brně na ledě favorita bod za prohru 2:3 v prodloužení. Hokejisté Zlína sice od Komety v 55. minutě inkasovali dva slepené góly, avšak do konce základní hrací doby stihli ještě vyrovnat. V prodloužení sice měli častěji puk na hokejkách, ale v závěru dostali rozhodující branku. I tak si po příchodu do kabiny spontánně zatleskali.

„Mám trochu smíšené pocity. Bod však vzhledem k průběhu střetnutí musíme brát. Na konci třetí třetiny by na nás za stavu 0:2 nevsadil asi už vůbec nikdo. My jsme se ale semkli a pořádně jsme mákli. Byli jsme za to odměněni," libuje si útočník Štěpán Fryšara, který při power play Beranů srovnal ze sólového úniku na 2:2. „Viděl jsem volné místečko u tyčky. Povedlo se mi ho trefit," pochvaluje si.

V základní hrací době však Brňané jeho mužstvo přestříleli vysoko 42:18. „Kometa byla ve střelbě mnohem pilnější a i nebezpečnější. I proto jsme s bodem spokojeni," potvrdil Fryšara, jehož nadchla skvostná atmosféra v brněnské aréně, o niž se zasloužili příznivci obou celků.

Zlínský asistent Martin Hamrlík s ním souhlasí. „Chtěli jsme eliminovat úvodní tlak Komety, což se nám v bouřlivé kulise povedlo. Ubránili jsme i proslulé brněnské přesilovky, na které jsme se pečlivě připravovali. Nakonec jsme ovšem pět minut před koncem dvakrát inkasovali, a už nám asi málokdo věřil. Je super, že jsme se ještě zvedli. Navzdory gólu, který jsme dostali ke konci prodloužení, nejsme určitě zklamaní," říká i mladší z trenérské dvojice Beranů.

Celkově však Fryšara z úvodního extraligového víkendu příliš nadšený není. „Mrzí mě páteční domácí porážka s Litvínovem. Bodík z Brna nám trochu náladu spravil. A teď uděláme maximum, abychom bodovali i v úterý před našimi fandy," myslí už na další extraligový duel s Českými Budějovicemi.

Zda v něm nastoupí obránce Němec, který se zranil v zápase s Litvínovem, a útočník Honejsek, jenž nedohrál střetnutí proti Kometě, Hamrlík prozatím netuší. „Ondra Němec jde v pondělí na magnetickou rezonanci, po ní budeme moudřejší. Zranění Tondy Honejska je čerstvé, snad nepůjde o nic vážného," doufá.