Dzierkals už má památku na Plzeň, fascinují ho také chorály

„Poprvé se mi stalo, že diváci po vstřelené brance vyvolávali mé jméno, na to nikdy nezapomenu," zářil účastník posledních dvou mistrovství světa, jenž hrál naposledy KHL za Rigu. Teď má vylepšit ofenzivní projev plzeňské Škody, která v urputném boji nakonec přemohla 3:2 Třinec.

Klíčová pro vývoj zápasu, byla blesková reakce domácích. Když mistr vyrovnal na 1:1, odpověděl Kantner gólem hned za třináct sekund. Další oboustranný posun skóre přišel v rozpětí 21 vteřin. Mazancovi v brance Ocelářů nakonec ani 38 zákroků nestačilo ke skalpu bývalých spoluhráčů.

Atmosféra v hledišti, kam si našly cestu téměř čtyři tisícovky diváků, lotyšského hráče nadchla. „V zápase se mi hrozně líbily plzeňské chorály, vytvářelo to skvělou kulisu. Fandí se tady i během přerušené hry, to je úžasně," říká Dzierkals, jenž má za sebou zkušenost také z finského Jukuritu Mikkeli.

Zleva brankář Třince Marek Mazanec a Martinš Dzierkals z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Extraligu si musím teprve pořádně osahat. Nicméně hraje tu spousta hráčů, co prošla NHL, a já jsem šťastný, že tu mohu být také. Soutěž v každé zemi má něco svého. V KHL se nehraje tak fyzický hokej, ale je to hodně o hokejové kombinaci, naopak ve Finsku se všechno odehrává o velké rychlosti, člověk nemá na ledě opravdu na nic čas," hodnotí Dzierkals.

Křídlo plzeňské první formace má z týmu jen ty nejlepší pocity. „Už se cítím být plnohodnotným členem v kabině, která je pozitivně naladěná," říká Dzierkals, jehož ice time vyšplhal přes 23 minut. „Věřím, že si takovou důvěru trenérů získám i pro další zápasy. Musím ale předvádět co nejlepší výkon a být prospěšný mužstvu," říká.

Hráči Plzně se radují z gólu v utkání s Třincem.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Přijel rozehraný z národního týmu, což je fajn. Dokázal se i rychle zapracovat do sestavy a dal gól, což je přesně to, co od něj čekáme," řekl sportovní manažer a asistent kouče Tomáš Vlasák na adresu už čtvrté letní posily z ciziny. Vedle Lotyše to jsou už 38letý slovenský obránce Dominik Graňák a švédští útočníci Ludwig Blomstrand s prozatím zraněným Gustafem Thorellem.

Plzeň má náročný program, už v úterý hraje v Olomouci a hned ve čtvrtek doma přivítá Mladou Boleslav. „Utkání jdou rychle po sobě, musíme zvládnout čtyři v rozpětí necelého týdne, ale na startu sezony má každý dost sil, takže to dáme," míní lotyšský útočník.