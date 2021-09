Sparta udeřila i bez tří opor. Kašička něco vyčítal, ale se Švéďáčkem máme pěkné akce, culil se Chlapík

Od prodloužení dělily obě mužstva sotva čtyři minuty, když udeřil 19letý Vitouch. „Když jsme stáhli hru na tři lajny, měl mlaďas u nás snad teprve druhé střídání a hned uplatnil důraz na brankovišti," chválil Miroslav Forman, jenž otevřel skóre.

„Vyplatilo se mi cpát se hned před Fordla, kde jsem si našel prostor a naštěstí jsem se trefil přesně," přiblížil svůj gól z první části. Navíc asistoval u vítězné branky. „Přesně takové góly trenéři od naší formace očekávají. Musíme se neustále tlačit do branky," dodal Forman.

Vzápětí export bodů do Prahy pojistil svým druhým gólem Filip Chlapík. „Kašička mně u toho prvního sice něco vyčítal, jako že jsem mu to vzal, ale na ledě si sedíme a společně se Švéďáčkem (Erikem Thorellem) v lajně se nám daří pěkné akce," mínil sparťanský útočník.

Zleva Erik Thorell a Filip Chlapík ze Sparty se radují z gólu.

Josef Vostárek, ČTK

„Když jsme už potřetí v zápase prohrávali, zkusila se power play, ale hned za pět vteřin nám poslali puk do prázdné branky," litoval nejproduktivnější pardubický hráč David Cienciala. „Ve třetí třetině jsme se vrátili do zápasu, jenže pak uděláme brutální chyby. Nevyhodíme puk ze třetiny, před brankou máme čtyři hráče a jediný soupeř v mezikruží nám dává gól. To beru jako hrubou disciplinovanost, která se nám nesmí stávat," zlobil se trenér Richard Král.

Účet zápasu nakonec podtrhl blafákem ze sóla Řepík. „Pardubice byly z prvních dvou kol našlápnuté, pro nás opravdu náročný začátek, chvíli jsme se museli dostávat do tempa. Měli jsme těžší nohy, ale rozjezdili jsme to," tvrdil Forman. Sparta se přitom musela obejít bez nemocné gólmanské jedničky Saláka, kterého ale perfektně zastoupil Neužil a předvedl v brance 27 úspěšných zákroků. Pražský celek točil jen šest obránců, protože na marodce se ocitli Jurčina a s naštípnutým zápěstím Němeček.

Pardubického Roberta Říčku zpracovává před brankou Jakuba Neužila sparťanský obránce Adam Polášek.

Josef Vostárek, ČTK

„Dynamo mělo výborný vstup do sezony a vyhrálo oba zápasy, zatímco my jsme stáli, o to těžší to tady pro nás bylo. Mužstvo ale odvedlo bojovný výkon, i když tam samozřejmě byly i nějaké chyby, ale v závěru jsme si za tím víc šli a štěstí se přiklonilo na naši stranu. Navíc výborný výkon podal i gólman," líčil sparťanský kouč Josef Jandač.