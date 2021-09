Na tohle nejsem z NHL zvyklý, smál se po parádním představení proti Plzni Krejčí

Po vítězství s Mladou Boleslaví jste říkal, že doufáte, že každý zápas bude lepší a lepší. Jaké to tedy bylo, ať už z pohledu týmu nebo osobního?

O trochu lepší to bylo. Jde to prostě krok po kroku. Bylo jasné, že po čtyřech dnech to nebude super, v polovině utkání jsme ale vedli 4:0 a to nám pomohlo. Stejně tak mi šla k duhu kratší střídání. Tady je ledová plocha větší, více se bruslí a na to si musím zvyknout. Párkrát se mi stalo, že jsem tam zůstal déle, než jsem chtěl a bylo to znát.

Minule jste vstřelil jeden gól, dnes dva, takže v Českých Budějovicích to bude hattrick?

Uvidíme, jak to dopadne. Teď jsem se trefoval já, příště to může být někdo jiný.

David Krejčí z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

V neděli jste měli volno. Prospěl vám odpočinek?

Mně rozhodně. Jsem na to tak zvyklý. V NHL se sice hraje hodně zápasů, ale je tam i dost volných dnů. Tady se spíše trénuje víc, což mi nevadí, ale ta neděle pomohla. Já jsem typ, co nerad moc trénuje. Raději mám, když jdou zápasy rychle po sobě. To mi vyhovuje líp.

Zatímco s Mladou Boleslaví to byl urputný boj, s Plzní to bylo relativně v klidu, zdálo se, že jste to měli jednodušší. Překvapilo vás to?

Nemyslím, že by to bylo snadné. Padly nám tam však góly, a když se vede o tři, čtyři branky, vždycky se hraje lépe. Ve druhé třetině jsme pak polevili. Máme to prostě v sobě, i já. Nejsme roboti. Musíme si na rovinu přiznat, že to tak je. Od toho tam ale jsme my starší hráči, abychom to uklidnili, když vidíme, že to tak je, a něco k tomu řekli v kabině. To se stalo po druhé třetině a třetí už byla z naší strany kvalitnější. Hráli jsme jistěji a až na ten jeden gól jsme jim toho moc nepovolili.

Ve 27. minutě jste zvyšoval na 4:0 z přesilovky, když jste překvapivou střelou propálil gólmana Furcha a poslal ho z brány. Chtěl jste to tak?

Byla to spíše improvizace. Viděl jsem, že Knotek stojí dobře před gólmanem, nic neviděl, tak jsem to jen musel trefit. Kdyby tam nestál, nepadlo by to tam. Jsou to takové góly, kdy on z toho nic nemá, ale kdyby tam nestál, branka by nepadla.

Na závěr jste si znovu užil ovace, které vám připravili nadšení fanoušci. Neříkali vám spoluhráči, že pro příště si už pro ně budete muset něco připravit? Třeba nějakou rybičku, skok, či něco jiného...

Na to nejsem zvyklý. Ti lidi jsou tady fakt super, je neskutečné hrát před takovou kulisou. Po zápasech si to moc užívám, byť si na to teprve zvykám. Doufám, že nám to vydrží a budu před ně jezdit často.