S Pardubicemi doma opět komplikace. Napodruhé už si Kometa tři body vzít nenechala

„Jsme strašně rádi, že nám to konečně s vydatnou podporou našich fandů vyšlo. První třetina s Pardubicemi, kterou jsme vyhráli 3:0, byla dosud naše nejlepší v tomto extraligovém ročníku," libuje si brněnský útočník Daniel Rákos, jehož gól na 3:0 se nakonec ukázal jako rozdílový. „S Kučeříkem jsme najížděli dva na jediného soupeřova beka. Brankář Frodl jeho střelu sice zlikvidoval, avšak puk najednou vyplaval ke mně. Sekl jsem do něj a spadlo to tam," raduje se Rákos, jenž se trefil v nejvyšší soutěži poprvé od ledna 2020. „To je dlouhá doba. Mohou za to i moje zdravotní problémy. Do nové sezony jsem vstoupil s čistou hlavou. Věřím, že moje výkony půjdou nahoru," přeje si.

Rovněž podle kouče Komety Jiřího Kalouse rozhodla o prvním tříbodovém vítězství jeho mužstva úvodní část. „Škoda že jsme za stavu 3:0 nepřidali z dalších šancí ještě aspoň jednu branku. Poté, co Pardubičtí pak vstřelili dva slepené góly, jsme znervózněli a octli se pod tlakem. Naštěstí jsme ho i se štěstím ustáli," oddechl si.

Zamlouvala se mu úroveň zápasu. „Myslím, že se hrál výborný hokej. Pardubice mají hodně silný tým, považuju je za jednoho z hlavních adeptů na titul. O to víc si vítězství považuju," svěřil se Kalous.

Pardubický asistent David Havíř litoval hodně nepovedené úvodní dvacetiminutovky. „Vstup do utkání jsme měli hrozný. Nejdřív jsme inkasovali po smolné teči, pak z přečíslení. Úplně jsme přestali hrát a Kometa byla na koni," uznal.

V první přestávce bylo v kabině Dynama rušno. „Něco jsme si k tomu museli říct. Kluci si vzali výtky k srdci. Výrazně jsme se od druhé třetiny zlepšili a hru jsme vyrovnali. V závěru jsme Brno zatlačili a sahali jsme po bodu. Srovnat na 3:3 jsme už ale bohužel nestihli," mrzí Havíře.