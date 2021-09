Motor posílil obránce Percy se zkušenostmi z NHL

Do kádru Českých Budějovic Percy přichází poté, co krátce před startem extraligy oznámil svůj odchod americký zadák Conor Allen, jenž z rodinných důvodů ukončil kariéru. Percyho čeká v Evropě druhá sezona. Ve finské lize si v 52 zápasech včetně play off připsal 17 bodů za tři branky a 14 asistencí.

Vítěz Memoriálu Ivana Hlinky hokejistů do 18 let z roku 2011, jehož krátce předtím draftovalo Toronto v 1. kole na 25. pozici, v sezoně 2014/15 za Maple Leafs zaznamenal v devíti duelech tři asistence. V dalším ročníku nastoupil ještě ve třech utkáních v NHL a nebodoval.

Stuart Percy, bývalý reprezentant Kanady v mládežnických výběrech, který si zahrál NHL v dresu Toronta, je novou obrannou posilou Motoru!



Welcome Stuart and good luck in Motor! 🍀https://t.co/JGNpG9k13I pic.twitter.com/wQYCxmBJOL — HC Motor České Budějovice (@HC_Motor) September 17, 2021

V nižší AHL nastupoval Percy za Toronto Marlies, Wilkes-Barre/Scranton, Rochester, Belleville a Providence. V základní části AHL má na kontě 341 zápasů a 130 bodů za 21 branek a 109 asistencí. V 38 duelech play off skóroval jednou a přidal devět přihrávek.