Divočina v Praze, do hromadné bitky se zapojil i Varaďa! Sparta odsoudila nechutnosti části svých fandů

Ten zápas měl úplně všechno. Jedenáct gólů, v akci se nakonec protočili všichni čtyři brankáři, do toho řada šarvátek. Páteční šlágr hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem (4:7) v O2 areně prostě bavil. Spíše byste řekli, že než čtvrté kolo základní části se zrovna hraje sedmý zápas série play off. Nejvíce emocí vyvolala ve 35. minutě hromadná bitka u střídaček, která však s sebou přinesla i nechutné skandování některých fanoušků Pražanů.

Odstartoval ji relativně nevinný střet, kdy sparťanský zadák Mikliš narazil na mantinel třineckého kapitána Vránu. Ten, zčásti i proto, aby přes mantinel nepřepadl, Mikliše chytil a sundal mu helmu.

A během chvilky už se prali všichni přítomní hokejisté na ledě, vyjma brankářů Saláka a Kacetla. Sparťany především vytočilo, když si na jejich útočníka Formana vyšlápli hned dva Oceláři.

O vypjaté chvíle ve šlágru Sparta - Třinec nebyla nouze.

Vít Šimánek, ČTK

„Byli tam dva na Formiče (Formana), tak jsem tam šel. Což se jim asi úplně nelíbilo, když to bylo u jejich střídačky," vyprávěl forvard Pražanů Filip Chlapík, který si během bitky od plic „popovídal" i s trenérem Třince Václavem Varaďou, když na sebe na necelý metr hulákali.

„Vím, že on je taky bouřlivák, ale kdybych ho po zápase potkal u šaten, všechno by bylo úplně v pohodě," mávl rukou Chlapík.

Varaďa se dokonce do bitky zapojil, to když ze střídačky čapnul za ruku svého svěřence Tomáše Kundrátka a nejspíše se ho snažil krotit, aby se na ledě nestrhla ještě větší mela. „Venca takových situací zažil jako hráč hodně. Myslím, že to tam spíš lehce krotil," soudil útočník Ocelářů Martin Růžička.

Zleva Tomáš Marcinko z Třince a Tomáš Dvořák ze Sparty.

Vít Šimánek, ČTK

Už tak stačilo, že na led naskočil z každé střídačky jeden hráč navíc, což rozhodčí měli ocenit osobním trestem, ale nakonec tak neučinili. Menší trest za hrubost nakonec udělili jen Chlapíkovi a třineckým Musilovi s Vránou.

„Mně dokonce někdo během bitky chytil za vlasy a ty mi trošku vypadaly. Jinak tam ale nic vážnějšího nebylo. Když se potkají dva top týmy s nejvyššími ambicemi, dá se čekat, že to bude trošku jiskřit. Ze začátku se to začalo mydlit a pak už to pokračovalo," řekl Chlapík.

Brankář Jakub Neužil ze Sparty inkasuje gól. Přihlížejí Tomáš Dvořák ze Sparty (uprostřed) a Tomáš Marcinko z Třince.

Vít Šimánek, ČTK

A Růžička s ním souhlasil. „Tohle k hokeji patří. Byla tam spousta emocí a malých popichování, což nakonec vyústilo v šarvátky. Docela jsem ale koukal, kolik jich bylo," prohlásil Růžička.

„Bylo to vypjaté. Během zápasu jsem zapálený do hry, ať se děje cokoliv. Na ledě jsme se pošťuchovali s Tomášem Kundrátkem, ale po zápase jsme se normálně pobavili a řekli si, že to k hokeji patří," dodal Chlapík.

Zleva Andrej Nestrašil z Třince a Erik Thorell ze Sparty.

Vít Šimánek, ČTK

Kaňkou na jinak skvělém utkání, na které do O2 areny dorazilo téměř šest tisíc lidí, bylo chování části sparťanského kotle. Ten právě po bitce v 35. minutě spustil na adresu Třineckých antisemitský pokřik „Polský Židi".

Nechutnou reakci některých svých příznivců odsoudila i Sparta. „Sice jsem to neslyšel, ale s takovými pokřiky se jako klub určitě neztotožňujeme. Budeme to muset řešit," prohlásil ihned po zápase sportovní manažer Pražanů a asistent trenéra Jaroslav Hlinka.

Zleva brankář Marek Mazanec z Třince, Erik Thorell ze Sparty a Milan Doudera z Třince.

Vít Šimánek, ČTK

„Jsme moc rádi, že můžeme hrát opět se zaplněným hledištěm. S našimi fanoušky nejsou dlouhodobě žádné problémy, klub slušně podporují a ženou ho kupředu. Od tohoto ojedinělého excesu některých z nich se musíme distancovat. Věříme, že se podobná věc už nikdy nebude opakovat. Fandění proti duchu fair play na hokej nepatří," uvedl tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský.