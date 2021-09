Snažíme se to Krejčímu nekazit. Je to extratřída, tvrdil olomoucký Káňa

Co se stalo, že jste tak dobře rozehrané utkání zdramatizovali?

První dvě třetiny byly z naší strany super. Vedení jsme ale nepojistili dalšími góly, byť šancí jsme na to měli dostatek. Ve třetím dějství soupeř hrál vabank, dostal nás pod tlak a ten jsme bohužel neustáli. I tak jsme ale za dva body rádi.

Nicméně, hráli jste doma, takže je to asi ztráta. Souhlasíte?

Je to tak. Důležité však je, že jsme vyhráli.

Nepřišlo po těch dvou vydařených třetinách uspokojení?

Nemyslím. Bavili jsme se v kabině, že Karlovy Vary nemají, co ztratit. Bude jim jedno, zda prohrají 2:0, nebo 4:0. Bylo jasné, že po nás půjdou.

Hovořil jste o zahozených tutovkách. Vy sám jste jich měl několik...

Mrzí mě, že jsem se neprosadil vícekrát. Hlavně šance, kdy jsme jeli tři na dva a já to dával Davidovi Krejčímu, aby to zasunul do prázdné brány. Bylo to zbytečné. Měl jsem to však už v hlavě v okamžiku, kdy na mě směřovala přihrávka. Věděl jsem, že mu to budu dávat. Měl jsem zvednout hlavu, podívat se, že obránce tam zůstal stát, a střílet.

Rána, kterou jste skóroval, vám vyšla parádně. Nemyslel jste třeba i na bekhendovou kličku?

S Martinem Falterem (kouč brankářů) jsme se dívali na nějaká videa, a tak jsem věděl, že asi gólman Novotný bude klekat na jedno koleno, je tím v extralize výjimečný, měl lapačku trochu níž, tak jsem vystřelil nad ni a naštěstí to tam padlo.

Zleva brankář Karlových Varů Filip Novotný, Ondřej Beránek z Karlových Varů a Jan Knotek z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Byla to vaše první trefa v sezoně. Cítil jste velkou úlevu?

Asi jo. Nijak jsem to ale zatím neřešil. Už v Českých Budějovicích jsem trefil tyčku a doufal jsem, že to přijde brzy. Dnes to vyšlo, rozhodně mě to ale neuspokojilo. Skončit s jedním gólem bych nechtěl. Budu se snažit, abych jich dal co nejvíc.

Jaké to je, hrát s Krejčím v jedné lajně? Jak spolupráci s ním a s Kucserou hodnotíte?

Je to čím dál lepší. Snažíme se mu to nekazit. Tvoří nám šance a my je musíme častěji proměňovat. Zatím z toho mám radost a baví mě s ním hrát. Budu dělat všechno, abych v té formaci s ním vydržel.

Krejčí vás střelecky zatím drží. Tak to však nemusí být donekonečna. Pomoci střelecky by měli i ostatní hráči. Co proto budete muset udělat?

Nevím, asi víc trénovat. On to má v rukách, je extratřída. Góly prostě dává. Samozřejmě to však nechceme nechávat jen na něm. Sezona je dlouhá a určitě se k němu přidáme.

Doma jste všechny tři zápasy vyhráli. Teď vás na vlastním ledě čekají další čtyři v řadě. Určitě na předchozí výhry budete chtít navázat?

Jasně. Snad se nám to povede, i kvůli fanouškům. Hrát teď na našem zimáku je radost. Chodí jich hodně, ženou nás dopředu a dnes se to zase potvrdilo. Fandili nám i za stavu 2:2. Prodloužení jsme i pro ně chtěli zvládnout.