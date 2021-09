Sparta - Vítkovice 3:1 Hokejisté Sparty vyhráli popáté za sebou

Sparťané vstoupili do zápasu na výbornou. Kaše napálil v páté minutě brankovou konstrukci, jen o chvilku později už se však domácí radovali. V situaci tři na tři sice Vítkovičtí zblokovali Formanovu přihrávku, ale puk se dostal těsně za kruhy přímo před rozjetého Buchteleho, který nedal Stezkovi nejmenší šanci zasáhnout.

V hostujícím dresu zahrozili Marosz a Krenželok, ale pak se provinil proti pravidlům Gewiese a kapitán Pražanů Řepík zvýšil v přesilovce ranou z kruhu bez přípravy na 2:0. Potrestaný hříšník Gewiese přispěchal s odpustkem v podobě nahrávky na gól Flicka a Ostravané mohli vzápětí i vyrovnat, jenže 113 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužili, v cestě jim stál pozorný brankář Salák.

Hned v úvodu druhé části hrála Sparta přesilovku, v níž hosté nenechali zakončit z více než slibné pozice Řepíka. Ve 24. minutě měl obrovskou možnost vrátit svému týmu dvoubrankový náskok Němeček, z prostoru mezi kruhy však neuspěl. Stejně dopadl i Chlapík.

V polovině zápasu čelil Stezka v rozmezí minuty třem pokusům domácích o sólový únik. Dva z nich dovedli sparťané až do zakončení. Řepík v oslabení neuspěl, když se dostal až do příliš velkého úhlu, a Doležal, který se vrátil z trestné lavice, kde odpykával již druhý dnešní Salákův trest, rozezvučel tyčku. Větší klid do domácích řad nevnesly ani možnosti Horáka a Sobotky.

Ve třetí dvacetiminutovce nepohnuli stavem Němeček a Chlapík, Ostravané se pak ubránili v oslabení a sami nevyužili Salákovo zaváhání. V 53. minutě vychytal Stezka při další početní výhodě Pražanů Kašeho. Na druhé straně již při hře v pěti na obou stranách Salák sebral radost z vyrovnání Bukartsovi. Vítkovičtí sáhli v závěru k dlouhé hře bez gólmana, čehož parádně využil Sobotka.