Povedený comeback. Velké vítězství, raduje se po triumfu Motoru v Brně uzdravený Šenkeřík

Českobudějovický útočník Jakub Valský střílí gól do sítě Komety Brno během hokejové extraligy.

Jak jste prožíval návrat na led po pěti týdnech marodění?

Moc jsem si přál, aby moje premiérové soutěžní utkání za Budějovice skončilo vítězstvím. Především díky našemu výbornému týmovému výkonu se nám to povedlo. Mám samozřejmě z gólů i přihrávky radost, avšak individuální statistiky jdou bokem. Podstatné je, že jsme urvali důležité tři body. Z Brna jsou vždycky cenné.

Z osmi extraligových zápasů jich máte třináct...

Kromě mě přišla do Budějovic před sezonou i spousta dalších kluků, a zdá se, že si to postupně na ledě sedá. Ještě se ale v naší hře objevuje spousta chyb. Rozebíráme si je u videa, a snažíme se je odstraňovat. Myslím, že jdeme správným směrem. Duel s Kometou to potvrdil.

V Brně vám vyšel skvěle úvod střetnutí, že?

Přesně tak. Na Kometu jsme vletěli a dali rychle dvě branky. Mohli jsme přidat i třetí. Nechal jsem se pak hloupě vyloučit a dovolili jsme domácím v přesilovce snížit, avšak poté jsme v početní převaze skórovali i my a dovedli jsme utkání ve fantastické kulise k velkému vítězství. Na konci tohoto extraligového ročníku se bude sestupovat, a tak každý bodík může být klíčový.

O výtečnou atmosféru v brněnské aréně se postarali i vaši fanoušci...

Je to tak. Jsou skvělí, chodí na domácí duely v hojném počtu. V Karlových Varech, kde jsem působil předtím, přišly obvykle jen dva či tři tisíce diváků.

Jak jste prožíval období bez hokeje?

Bylo to složité. Snažil jsem se dělat maximum, abych byl co nejdřív zpátky. Comeback se mně povedl nad očekávání, a rameno navíc drží. Kéž bych takhle pomáhal mužstvu i dál.

Fanoušci hokejového Motoru České Budějovice.

Václav Šálek, ČTK

Kromě zranění jste řešil i pomoc rodině vaší manželky, jíž zničilo na jižní Moravě tornádo obydlí...

Ano. Tchyně s babičkou přišly o střechu nad hlavou. Je to hodně nepříjemné. Dodnes není úplně opravená, obě bydlí v náhradním bytě. Jsme vděčni za pomoc všem dobrovolníkům i za peníze, které díky sbírkám dostaly.

Prolétlo vám během zápasu v Brně hlavou, že jste za Kometu před lety nastupoval?

Jasně. Vzpomínám na to období v dobrém a mám to tady rád.

S hokejem jste začínal ve Zlíně. Co říkáte na to, že jsou Berani v tabulce zatím poslední a jako první odvolali trenéra?

Sleduju pochopitelně veškeré dění v extralize, takže jsem to zaznamenal. Ze Zlína pocházím, ale nijak zvlášť to neřeším. Soustředím se na Budějovice, a dělám maximum pro jejich úspěch.