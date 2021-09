Na ledě jsem neviděl poslední tým extraligy, tvrdil přes porážku dočasný kouč Zlína

Kdy jste se dozvěděl, že Robert Svoboda rezignoval a mužstvo na Hané povedete vy?

V pondělí večer, kdy se všechno rozhodlo. V úterý se to už jen oznámilo.

Co jste stačil hráčům za tak krátkou dobu říct, co jste chtěl změnit?

Radikálně jsme změnili jen jednu věc. Jinak zůstalo všechno při starém. To je celé. Před zápasem jsme společně absolvovali pouze rozbruslení. Apelovali jsme na kluky, ať se nebojí hrát, ať nemají v hlavách strach z vítězství, protože u nás to tak teď je. Když budou hrát, jako tady v Olomouci v první třetině, budou-li mít štěstí, mohou dát dva, tři góly, chytnou se a sebevědomí půjde nahoru.

S výkonem svých svěřenců jste byl tedy i přes prohru spokojen?

Odehráli jsme dobrý zápas. Zlomil ho druhý, hodně laciný gól. To stejné jde říct o třetím, kdy nám před bránou zůstal volný hráč. Pak už jsme bojovali s tím, abychom to slušně dohráli. Tam se to lámalo. Nemám však klukům, co vytknout. Hráli super, co jsme si řekli.

V čem je momentálně problém Zlína?

V hlavách. Určitě nepomůže, když prohráváš jeden zápas za druhým. Pak ti nohy nejdou... Jak říkám, v první třetině jsem rozhodně neviděl na ledě poslední celek extraligy.

Může se stát, že nebudete jen dočasným trenérem, ale že tým převezmete trvale?

Stát se může všechno. I ta sopka na Kanárech přestane chrlit. Pořád však platí, co prohlásil náš management, tedy, že do pátku se shání nový kouč. A jak to bude, nikdo neví.