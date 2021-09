Potřeboval jsem změnu, v Olomouci je to pecka, libuje si obránce Řezníček

Chutná trefa proti bývalému klubu víc?

Tak to prostě vyšlo. Je to asi osud. Nevím. Já ale Zlínu přeji v každém zápase vyjma toho, kdy hraje proti nám. Tak to prostě beru. Takže jsem rád, že jsem přispěl k naší výhře.

Zdálo se, že při vaší ráně gólman Daniel Huf chyboval. Viděl jste to stejně?

Myslím, že určitě. Šlo mu to na lapačku, měl to mít.

Ve Zlíně skončil trenér Robert Svoboda. Jak už to v takových případech bývá, taková změna zpravidla alespoň na čas tým nakopne. Neměli jste z toho obavy?

Věděli jsme o tom a šli jsme do utkání s tím, že mohou být politi živou vodou, že tam ten impuls bude. Naštěstí nám vyšlo hned první střídání, kdy jsme dali gól. Po většinu zápasu jsme tahali za delší konec. Připraveni jsme na to byli.

Zleva Martin Novotný ze Zlína, David Krejčí z Olomouce a brankář Daniel Huf ze Zlína.

Luděk Peřina, ČTK

Přesto právě první třetina ale nebyla z vaší strany ideální...

Rozhodně ne. První gól nás totiž ukolébal. O přestávce jsme si v kabině řekli, co a jak, že se musíme zlepšit a pak už to ale bylo v naší režii.

Zdálo se, že vás vykolejila hlavně první přesilovka Zlína za stavu 1:0?

Samozřejmě. Vyrovnali hru, protože se do ní více dostali a pak byli i lepší. Ve druhé třetině jsme to však převrátili na naši stranu. Řekli jsme si, že musíme lépe bruslit, více k nim přistupovat a nedávat jim prostor v obranném pásmu. Hokej je prostě jednoduchý, a tak jsme si jen připomněli, co nás zdobilo v předchozích zápasech, abychom to praktikovali znovu.

Minule i tentokrát jste konečně využili i jednu přesilovku...

Vždycky pomůže, když se z nich prosadíte. Teď nám tam něco spadlo a je to cítit. Hraje se líp, kluci ze speciálních formací si věří.

Vypsal jste v kabině za výhru na Zlínem nějaké prémie?

Něco jsem klukům slíbil.

David Krejčí z Olomouce (uprostřed) byl vyhlášen nejlepším hráčem domácích.

Luděk Peřina, ČTK

Co s bývalými spoluhráči? Proběhlo před utkáním nějaké hecování, či po něm popichování?

Ne. Nic takového. Známe se, něco jsme si řekli, ale nic extra. Kluci mají své starosti a nebylo na to ani tolik prostoru.

Jak jste zatím s angažmá v Olomouci spokojen?

Je super. Potřeboval jsem změnu, s tím jsem sem šel a stoprocentně to splňuje mé představy. Kluci mi pomáhají, výsledky zatím jsou. Užívám si to a je to pecka.