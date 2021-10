Růžičkovy body udolaly Vary. Tlačili jsme se dopředu a oni na to čekali, líčil lídr produktivity

Třinec na začátku druhé dvacetiminutovky vedl už 2:0, náskok ale neudržel. „Byli jsme po většinu utkání lepší, ale Vary nám dali góly z toho, v čem jsou silné, z protiútoků. Je to škoda, měli jsme to rozehrané dobře, ale nakonec ty dva body bereme," řekl Růžička.

Nejproduktivnější hráč extraligy litoval promarněného náskoku, který Oceláři získali dvěma využitými přesilovkami. Tu první využil po efektní zadovce Růžičky stým bodem v třineckém dresu kapitán Petr Vrána, druhou přidal Růžička sám.

Náskok ovšem favorit neudržel. Ještě ve druhé části využil hrubky v defenzivě ke snížení mladíček Jiří Kulich, remízu a cenný bod zajistil po další chybě ve středním pásmu Ondřej Beránek. „Místo, abychom hráli do defenzivy, tak se snažíme tlačit dopředu a oni na to čekali," zdůvodňoval Růžička, proč se muselo rozhodnut až v prodloužení.

„Chtěli jsme přidat třetí gól a znovu jim odskočit, ale někdy je to kontraproduktivní. Některé situace jsme mohli odehrát líp," poukázal třinecký lídr.

Obrat Západočeši nedokonali. Dvě minuty před koncem nastavení rozhodl po přihrávce Růžičky o druhé domácí výhře Třince v řadě Erik Hrňa. „Asi jsme to dneska prohráli v přesilovkách," odtušil karlovarský benjamínek, teprve 17letý útočník Jiří Kulich.

„Chybí nám produktivita v přesilovkách. V těch musíme dát nějaký ten gól, což dneska nevyšlo. Máme s tím problém, takže na tom musíme zapracovat," pokračoval v této sezoně už třígólový Kulich.

Lepší jsou v týmu Energie už jen Jiří Černoch a Tomáš Vondráček, kteří ale v Třinci v sestavě scházeli. Černoch kvůli zranění, kapitán Vondráček vinou disciplinárního trestu. „Jirka je hlavní lídr, Tomáš je to samé. Oni nám v těch klíčových situacích scházejí hodně," připustil Kulich.

Hráči Třince se radují z třetího, vítězného gólu v prodloužení. Zleva Tomáš Marcinko, autor gólu Erik Hrňa a Martin Růžička.

Jaroslav Ožana, ČTK

Třinec měl v zápase výraznou střeleckou převahu, přesto mohl prohrát. Po vyrovnávací trefě Ondřeje Beránka ve třetí části hosté promarnili i čtvrtou početní výhodu v zápase. „Tam jsme to měli zlomit. Bohužel jsme přesilovky nehráli dobře. Měli jsme problém se dostat do pásma, super to tam bránili a měli jsme s tím problém," vykládal Kulich.