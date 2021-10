Bylo to rychlé, ale nikoliv nečekané, řekl k přesunu do Zlína útočník Flynn

Dvě nové tváře přivítal na sobotním tréninku tým zlínských hokejistů. Poslední celek extraligové tabulky zareagoval na špatný vstup do sezony a z Mladé Boleslavi přišli na hostování do konce ročníku útočníci Oscar Flynn a Adam Zbořil, opačným směrem zamířil na přestup kapitán Beranů Tomáš Fořt. Flynn se Zbořilem věří, že pomohou Beranům k posunu tabulkou vzhůru.

"Bylo to rychlé, ale ne nečekané. Od začátku sezony jsem cítil, že to není ono, pak už se řešil trejd. Jsem rád, že mohu ve Zlíně pomoct. Věřím, že se nám podaří hru zlepšit a budeme úspěšní," řekl po prvním kontaktu s novým mužstvem Flynn, jenž odehrál za Bruslaře pět zápasů, aniž by bodoval.

Z týmu, který v době přesunu hráčů vedl extraligu, tak zamířil na opačný konec tabulky. "Je to z vrchu dolů, ale to nesmí být podstatné. Rád bych předvedl svoji hru, snad budu dostávat co největší čas na ledě a budu moct prodat svůj um. V Boleslavi bych takovou pozici neměl, takže si toho vážím, že mě Zlín chtěl," podotkl dvaadvacetiletý útočník, který se na úvodním tréninku hned zařadil do přesilovkové formace.

Odchovanec Mladé Boleslavi by se měl ve zlínském dresu poprvé představit dnes v Třinci, první duel na domácím ledě jej pak čeká v pátek. Shodou okolností to bude právě proti Bruslařům. "Asi tam bude dost emocí. Ta situace, za které jsem odešel, se mi moc nelíbila," uvedl Flynn, jenž si v minulé sezoně připsal i první dva reprezentační starty.

Šestadvacetiletý Zbořil načínal v Boleslavi třetí sezonu, v předchozích dvou vstřelil ve 103 zápasech 21 branek a na dalších 33 nahrál. V tomto ročníku však i vinou zranění odehrál jen tři zápasy, nebodoval a stal se nadbytečným.

"Jdeme týmu s Oscarem pomoct. Historii má zlínská organizace skvělou a bylo by dobré ji zachovat. Lidem se budeme snažit dát radost z hokeje," řekl urostlý centr, jenž věří v sílu mužstva. "Zlín má zkušený tým. Je tu dost jmen, která extraligu už nějaký pátek hrají. Věřím, že celé to je jen o tom, jak si to sedne," dodal Zbořil.

Nové posily přišly do týmu, který po rezignaci kouče Roberta Svobody čeká na nového kouče. I do dnešního zápasu v Třinci povede mužstvo trenérská dvojice Martin Hamrlík, Luboš Jenáček. "Neberu to jako překážku. V tomto věku už všichni umíme hokej hrát, zvládneme to," řekl Zbořil.