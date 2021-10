Ondřej Kovařčík prvním gólem umlčel kabinu a chce dostát slovům šéfa. Co slíbil?

„Mohli jsme mít ještě o bodík víc, ale výhra je výhra, přestože je v prodloužení. Jsme rádi, že jsme splnili to, co jsme chtěli. Doma zvládnout všechny tři zápasy," svěřoval se útočník Ondřej Kovařčík, jenž v neděli proti Zlínu ve druhé části vstřelil důležitý vyrovnávací gól.

„Hodně se nám po tom gólu ulevilo. Už to bylo trochu frustrující. Šance jsme měli, ale nedokázali jsme je využít. Nakonec jsme dali dva upracované, ale jsou tam. Nikdo se nebude ptát jak, hlavní je, že jsme vyhráli za tři body," svěřoval se Kovařčík.

Pro staršího z bratrské dvojice to byla premiérová trefa v ročníku. „Konečně je tam a nebude se mě nikdo v kabině ptát, kdy ho dám," smál se Ondřej Kovařčík. „Góly z tečí moc často nedávám, ale lízl jsem to a spadlo to do branky. Byl to šťastný gól, ale nakopl nás. Přidali jsme ještě jeden a šlo vidět, že chceme vyhrát a že jsme byli od druhé třetiny lepším týmem," popisoval Kovařčík.

Posily Zlínu nepomohly

Zlín přijel do Třince k utkání 11. kola s novými tvářemi v týmu. Adam Zbořil a Oscar Flynn, kteří přišli z Mladé Boleslavi výměnou za kapitána Tomáše Fořta, ale k bodům nepomohli. Jedinou branku Beranů dal v úvodní části Okál. „Oba kluci jsou šikovní, byli v loňské sezoně v reprezentaci, akorát jim nevyšel start v klubu. Kvalitu mají a myslím si, že zlínský tým trochu zvednou," přemítal Ondřej Kovařčík.

Zatímco Zlín bude v úterý v Pardubicích bojovat o premiérovou tříbodovou výhru v sezoně, Třinec se bude připravovat na středeční poslední domácí zápas v Lize mistrů proti Slovanu Bratislava (17 hodin). „Chceme konečně vyhrát, což se nám v Lize mistrů letos nepovedlo, a zanechat za sebou vítěznou stopu," uvedl Kovařčík.

Jméno Kovařčík rezonovalo i na předsezonní tiskové konferenci Ocelářů. Klubový šéf Ján Moder na dálku Ondřeje i bratra Michala popíchl, aby převzali vůdčí roli v týmu. „Kluci nám to říkali. Doufám, že se nám začne dařit ještě více a že naplníme jeho slova. Určitě bychom chtěli a snad to půjde. Věřím, že to půjde," slíbil Ondřej Kovařčík.