Velké hokejové lákadlo Petra Čecha: Rád bych to zkusil se Spartou

V létě se dohodl na novém angažmá ve čtvrté nejvyšší anglické hokejové soutěži s týmem Guildford Phoenix, za který už v sezoně 2019/20 odchytal šest zápasů. Bývalý fotbalový brankář a dnes poradce sportovního a technického úseku v londýnské Chelsea Petr Čech hokeji propadl a nyní přiznává, že kdyby mu to vyšlo časově, rád by si zatrénoval s hokejovou Spartou.

„Až se objevím v Česku, moc rád bych to zkusil. Trénuju sice s týmem z elitní anglické ligy, česká extraliga a top tým jako Sparta jsou ale pořád vyšší level. Zajímalo by mě přímé srovnání," uvedl pro Sparta Magazine devětatřicetiletý Čech.

Vítěze fotbalové Ligy mistrů z roku 2012 bavil hokej odmalička, jeho vzorem byl Dominik Hašek. V hokejové brance debutoval v soutěžním utkání předloni v říjnu. V šesti zápasech za Guildford Phoenix vychytal dvě nuly. Sezona se tehdy nedohrála kvůli pandemii koronaviru a minulá se ani nerozběhla.

Nyní věří, že když skloubí pracovní povinnosti v Chelsea, do hokejové branky by se mohl v soutěžním zápase postavit znovu. S rezervním týmem Guildfordu chodí na led alespoň dvakrát týdně.

„I v naší lize už nastupují hráči ze zámořské AHL, pár mých spoluhráčů si zahrálo na mistrovství světa. Anglický hokej se každým rokem zlepšuje, nejen na letošním světovém šampionátu to bylo znát. Zachytal jsem si i proti pár hráčům z NHL. Zejména hokejistům z Kanady, kteří v nižších ligách neměli takový čas na ledě, a proto třeba zvolili Anglii, kde hrají za podobných podmínek první lajnu a přesilovky," řekl čtyřnásobný vítěz britské fotbalové Premier League.

A Čecha v hokejové brance by dokonce mohli brzy vidět i fanoušci v Česku. V prosinci se totiž v rámci Winter Hokey Games pod otevřeným nebem ve Špindlerově Mlýně odehraje i zápas českých fotbalových legend proti sponzorům akce. Ve stejném termínu má sice Chelsea hrát poslední, 6. kolo základní skupiny Ligy mistrů v Petrohradu, pokud by už v té době ale měla zajištěný postup do play off, Čech by nejspíš na unikátní akci do Krkonoš dorazil.