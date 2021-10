Litvínov získal posilu do útoku se zkušenostmi z NHL

Vedení Litvínova se dohodlo na angažování kanadského útočníka Michaela Latty. Centr se zkušenostmi ze zámořských soutěží i slavné NHL podepsal na severu Čech kontrakt na dva měsíce s následnou opcí do konce sezony. „Angažováním Michaela reagujeme na zranění Matúše Sukeľa. Prozatím jsme se dohodli na dvouměsíční smlouvě, kde máme možnost kontrakt prodloužit do konce sezony. Věříme, že nám svými zkušenostmi pomůže se posunout v tabulce výše," tvrdí na internetových stránkách Vervy generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Třicetiletý forvard se výrazně prosadil už v juniorské OHL. Ve 260 utkáních vstřelil 110 gólů a přidal 159 asistencí. Jeho výkony zaujaly i skauty Nashville Predators, kteří si ho na draftu v roce 2009 vybrali ve 3. kole jako 72. hráče celkově. Ve farmářské AHL odehrál 320 utkání s bilancí 154 kanadských bodů. Do NHL se ale prosadil až po výměně do Washingtonu Capitals. V dresu Caps nastoupil do 114 zápasů.

V sezoně 2018/2019 zamířil do KHL, kde působil v čínském celku Kunlun Red Star a v 51 zápasech zaznamenal 15 bodů. Rodák ze St. Clements se v dalším roce přesunul do Švédska, kde hrál SHL. „Vzhledem ke zraněním jsme potřebovali přivést jednoho útočníka. Michael má za sebou zajímavá angažmá v NHL, KHL nebo ve Švédsku. Je to hráč, který se nebojí osobních soubojů. Měl by přinést energii a zarputilost, věříme, že spolupráce bude prospěšná pro obě strany," věří hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.

Naposledy působil v rakouské ICEHL, kde nastupoval za Graz. Nyní tedy poprvé okusí českou extraligu a stane se jedenáctým Kanaďanem v historii Litvínova. „Jsem nadšený, že přicházím do klubu, kde jsou jedni z nejhlasitějších fanoušků v Česku. Těším se, až poznám kluky v kabině, a budu pracovat pro tým, abychom se dostali na vítěznou vlnu," vyhlašuje Michael Latta.