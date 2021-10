Jsem rád, že jsme to Slovanu natřeli, vtipkoval třinecký útočník Daňo

Před odchodem do zámoří dva roky oblékal v KHL dres Slovanu Bratislava. Proto byl slovenský útočník Marko Daňo rád, že jej trenér Václav Varaďa ponechal v sestavě pro poslední domácí utkání skupiny hokejové Ligy mistrů (CHL). Třinec už bez šance na postup ze základní skupiny porazil doma slovenského soupeře 3:0 a připsal si první výhru v této sezoně CHL. „Ve Slovanu mám stále několik kamarádů, tudíž jsem rád, že jsme jim to nandali. Škoda jen, že už o moc nešlo," říkal Daňo.

Šance na postup ze skupiny Ligy mistrů už byla pryč, jak jste brali zápas se Slovanem?

Mám se Slovanem dvouletou zkušenost, před mým odchodem do zámoří jsem tam působil, takže mám na ten klub velmi dobré vzpomínky. Byl to speciální zápas, i když v podstatě už o nic nešlo a za nás nastoupilo půl mužstva z Frýdku. Šli jsme do toho naplno, i když jsme neměli sestavu nejsilnější. Jim taky chybělo pár kluků, nic jsme ale nepodcenili, měli jsme více šancí a výsledek byl na naší straně. Jsem rád za to vítězství.

Byl to pro vás specifický zápas, potkal jste na ledě kamarády?

Asi sedm osm kluků z toho mužstva znám ze Slovanu nebo reprezentace. Jsou to skvělí kluci, hlavně Mišo Sersen (bývalý hráč Sparty Praha a současný kapitán Slovanu stál za zády dotazujících se novinářů - pozn. aut.). Jsem rád, že jsme jim to natřeli a že body zůstávají doma.

I kvůli domácím fanouškům jste jistě chtěli zvítězit?

Je to prestižní liga, bohužel se chlapcům na začátku, když jsem tu ještě nebyl, nedařilo. Moc jsem to před příchodem do Třince nesledoval, ale viděl jsem poslední domácí zápas, kdy vedli tuším 3:0 a prohráli 3:4 (s Fribourgem). Kdyby tehdy vyhráli, tak bychom ještě měli teoretickou šanci na postup. Byla to škoda, ale body těší. Někteří chlapci odehráli první zápasy za muže, takže jim gratuluji a raduji se, že dostali tuto možnost a že jsme diváky potěšili.

Zleva Jonáš Peterek z Třince a Brant Harris ze Slovanu Bratislava.

Jaroslav Ožana, ČTK

Možná jste měl přijít dříve do Třince?

(smích) Všechno je tak, jak má být. Věřím, že když tu zůstanu příští rok, tak v té evropské lize budeme pomýšlet na postup.

Takže počítáte s tím, že budete hrát za Třinec i nadále? Půlku dvouměsíčního kontraktu už máte za sebou...

Uvidíme, jak se to celé vyvine, necháme tomu volný průběh.

Už se to nějak oťukává?

Zatím čekáme, smlouva pokračuje a uvidíme.

Jaký osobně z toho máte pocit po měsíci?

Zatím super. Zázemí, mužstvo, chalani v kabině, trenéři. Všechno na vysoké úrovni. Těším se z této spolupráce a věřím, že budeme pokračovat na vítězné vlně a budeme přidávat body do tabulky. Věřím, že i mě osobně se bude více bodově dařit. Ale to není až tak podstatné, hlavní je, že se daří mužstvu a že jsme na vrcholu tabulky a bude to tak pokračovat.

V extralize jste vstřelil zatím tři góly. Jste s tím spokojený?

Neřeším to. V každém zápase máme dost šancí, trefili jsme pár tyček. Je to stále jen začátek sezony a věřím, že mi i body v osobních statistikách budou přibývat a že budu svými výkony pomáhat mužstvu.

Zleva brankář Ondřej Kacetl z Třince a Tomáš Zigo ze Slovanu Bratislava.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jak se vám hraje v první lajně s Petrem Vránou a Martinem Růžičkou?

Jsou to zkušení hráči, kteří toho mají tady hodně odehráno. Jsem rád, že můžu být s nimi v lajně a myslím si, že nám to spolu celkem jde. Chybí trochu štěstí, i v minulé zápase (se Zlínem) jsem to Růžovi nahrál před prázdnou branku a nastřelil tyčku. Párkrát jsme s Havranem jeli přečíslení dva na jednoho. Fakt chybí jeden krůček, musíme to dotáhnout. Ale věřím, že v dalším průběhu sezony nám to bude sedět a půjde nám to lépe.

Bude blíž z Třince do reprezentace?

Věřím, že ano. Kdybych byl v Americe, nevím, jak to tam bude. Ale o tom není potřeba polemizovat, zatím jsem tu a věřím, že jak budu podávat stabilní výkony, tak si pozvánku zasloužím. Budu dělat vše pro to, abych se tam dostal.