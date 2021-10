Útočník Daňo bude pokračovat v Třinci, podepsal smlouvu do konce sezony

"Vyjednávání o prodloužení kontraktu do konce sezony byla velmi krátká. My i Marko Daňo jsme měli jednoznačně zájem na tom, aby náš dres oblékal minimálně do konce tohoto ročníku," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Daňo za Třinec odehrál v extralize 10 zápasů a vstřelil tři branky. V jednom utkání Ligy mistrů nebodoval. "Naskočil do rozjetého vlaku, tým už měl za sebou celou přípravnou část a také zápasy v hokejové Lize mistrů. V první formaci vedle Martina Růžičky a kapitána Petra Vrány hraje výborně a vypadá to, že si sedli. Věřím, že bude pokračovat v dobrých výkonech a bude zvyšovat tempo," doplnil Peterek.

Daňo v minulých sedmi sezonách působil v Severní Americe. V NHL za Columbus, Chicago, Winnipeg a Colorado odehrál 141 zápasů, v nichž nasbíral 45 bodů za 19 gólů a 26 asistencí. Naposledy hrál v zámoří ve farmářském týmu Winnipegu Manitoba Moose. V letech 2012 až 2014 nastupoval v KHL v dresu Slovanu Bratislava. V srpnu pomohl slovenské reprezentaci v olympijské kvalifikaci k účasti na hrách v Pekingu.

"Agent mi řekl, že má o mě klub zájem. Manažer i trenér mi dali najevo, že se jim líbí má hra a mají o mě zájem, a za to jsem rád. Vnímám to tak, že jsem je svými výkony přesvědčil. Od začátku naše dohoda byla taková, že buď odejdu, nebo prodloužím. A protože Třinec zájem takhle brzy projevil, v kabině se mi mezi hráči líbí a zázemí klubu je neskutečné, nebylo co řešit," řekl Daňo.

Za Třinec hrál v minulosti i Daňův otec Jozef, který oblékal dres Ocelářů v letech 1996 až 2001. Nyní je asistentem trenéra v partnerském Frýdku-Místku. "Jsem strašně moc rád, že můžu být součástí klubu, se kterým je celá naše rodina tak úzce spjatá. Dokonce i kluci v kabině už na mě volají Jožo, jako na mého tátu. Všiml jsem si, že i komentátoři se v úvodních zápasech párkrát spletli a zapomněli na to, že se jmenuju Marko. Ale nevadí mi to, je to pro mě čest, užívám si to," smál se Daňo.

"Marko je kvalitní útočník. Očekáváme od něj bodový přísun. Je velmi silný na puku, chodí do brány a vyhrává osobní souboje. Je to velice silový bruslař," prohlásil třinecký trenér Václav Varaďa.