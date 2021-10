Kulhající Jágr v civilu ze střídačky sledoval, jak Rytíři marně dobývali boleslavskou tvrz

Sice se snažil žertovat, že už ho hokej nebaví, a proto nehraje, jenže viditelně kulhající kladenské legendě Jaromíru Jágrovi jinak do smíchu moc nebylo. Celé nedělní utkání v Mladé Boleslavi sledoval na střídačce v civilu, návrat 49letého útočníka do sestavy Rytířů je ve hvězdách.

Nedohrál svůj 200. zápas v extralize a trenér David Čermák hned po pátečním debaklu 1:8 v Plzni mluvil o zranění hrajícího majitele v dolní části těla. „Jestli to je vážné, to se musíte zeptat jeho," uvedl. Jágr ale debatu na téma svého zdravotního stavu odmítal, každopádně ani víkendový klid jeho stav nezlepšil natolik, aby mu umožnil zasáhnout do duelu středočeských klubů, který Kladno prohrálo 0:3.

Mladá Boleslav od úvodního vhazování diktovala tempo a šla do vedení. „Neuspěli jsme s trenérskou výzvou u prvního gólu domácích, byť se mi tam zdál nedovolený kontakt," postěžoval si kladenský gólman Landon Bow. Když pak Kotala osmou trefou v sezoně po 78 vteřinách druhé části využil přesilovku pět na tři, získala Boleslav vetší klid. Její převahu dokládal i poměr střel (18:4).

„V Plzni jsme dostali z přesilovek soupeře pět gólů, taky tady jsme si nedali pozor na fauly. Boleslav měla skvělý pohyb a ukazovala, proč vede tabulku, my nedali ani vyložené šance," litoval útočník Marek Račuk, že spoluhráči Beran i Plekanec neuspěli sami před brankou. „Bez gólu se bodovat nedá, to je bohužel zcela jasná věc," mrzela Čermáka čtvrtá porážka jeho týmu v řadě.

Gašperu Krošeljovi stačilo k nule devatenáct zásahů. „Chtěl jsem napodobit Honzu (Růžičku), jenž udržel čisté konto v pátek ve Zlíně, aby na to placení nebyl sám," říkal slovinský gólman. Lídr soutěže tak zdolal poslední dva celky tabulky, aniž by inkasoval.

Neprůstřelnost boleslavských brankářů trvá už 131 minut, trenér Radim Rulík ale přiznal: „Neodehráli jsme moc dobrou partii, ale díky tomu, že nás držel Krošelj a Kladno nedalo gól, tak bereme všechny tři body. Ale nebyl to výkon, který bychom uměli a chtěli předvádět."