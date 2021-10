Krištof musel dát gól kvůli manželce. Další prohru jsme si nemohli dovolit, ví útočník Komety

„Manželka mi říkala, že se nemám vracet domů, pokud se konečně netrefím. Tak jsem musel dát gól," usmívá se osmadvacetiletý slovenský reprezentant. Hned ale Krištof zvážní. „Důležité je, že jsme zvítězili, nikoli moje individuální statistiky. Odehráli jsme nejlepší utkání v sezoně. Říkali jsme si před ním, že extraliga je příliš náročná soutěž na to, abychom si v ní mohli dovolit víc proher za sebou. Nepřipouštěli jsme si tentokrát nic jiného než tři body. A máme je," oddechl si.

Ví, že jeho zařazením do elitní formace chtěli brněnští trenéři zvýšit produktivitu týmu. „Tentokrát se to povedlo. A klidně ať vstřelí příště góly zase někdo jiný. Hlavně ať už vyhráváme mnohem častěji. Jsem přesvědčený, že tomu tak bude," věří Krištof. „S Peterem Muellerem nám to klape. Však spolu taky hodně mluvíme. Jen potřebujeme ještě doladit přesilovky," uvědomuje si.

Kouč Komety Jiří Kalous si cení, že jeho celek nezlomila záhy inkasovaná branka při vlastní přesilovce. „Byla strašně laciná, pořádně mě naštvala. Naštěstí nás nesrazila. Obrovskou bojovností jsme skóre přetočili na naši stranu," raduje se. K rošádám v sestavě sáhl proto, aby rozložil síly do všech formací. „Hledáme optimální složení. Holík se Zaťovičem se přesunuli do druhého útoku, protože jsme byli málo produktivní. Mají ovšem pořád moji stoprocentní důvěru. Teprve uvidíme, zda půjde o trvalé řešení," přemítá Kalous.

Peter Mueller z Brna dává gól. Zleva brankář Petr Kváča a Michal Birner z Liberce.

Václav Šálek, ČTK

Stejně jako Brňané ani Liberec nevstoupil do sezony zdaleka tak, jak si představoval. „Na to, jakou kvalitu máme v ofenzívě, střílíme hrozně málo gólů. S jednou brankou jsme těžko mohli v Brně zvítězit. Dali jsme ji v oslabení, ale bohužel nás nenakopla," štve trenéra Bílých Tygrů Patrika Augustu.

Poté, co Kometa skóre otočila na 2:1, viděl u svých hráčů hlavy dole. „Nechápu to, vždyť jsme měli ještě 35 minut na to, abychom s výsledkem něco udělali. Hledáme varianty, jak dodat mužstvu nový impulz. Jednou z možností jsou trejdy. Vždyť nikdo není nenahraditelný. Mluvíme s kolegy z různých klubů, avšak ještě jsme nenarazili na takovou možnost výměny hráčů, která by nám dávala smysl. Zatím nepomáhalo ani míchání se sestavou. V pátek teď extraligu nehrajeme, a tak máme čtyři dny na to, abychom se resetovali v tréninku i v hlavách. Snad do nedělního duelu ve Vítkovicích nastoupíme s mnohem větším odhodláním a důrazem," doufá Augusta.