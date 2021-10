Sedm důvodů libereckého trápení. Mizerná produktivita, spící posily, nalomená psychika i smůla

Góly=velký rébus

V extralize Bílí Tygři hrají jubilejní dvacátou sezonu, ale před brankou soupeře se nikdy netrápili jako letos. Ve třinácti duelech ještě Liberec nevstřelil ani jednou víc než tři branky, což je pro Severočechy unikát. Na výraznější střelecké probuzení takhle dlouho bílé šelmy ještě nikdy nečekaly. Naposledy na ledě Komety se Liberečtí radovali jen jednou. Dosud své soupeře zatížili 26 zásahy, tedy v průměru dvěma góly na utkání. Tedy stejně jako Olomouc, jen Zlín a Vítkovice jsou na tom ještě hůř. Přitom střeleckých příležitostí si vytvoří dostatek a tím se dostáváme k dalšímu bodu.

Chabá produktivita

Pokud se podíváme na počet střel vyslaných na branku soupeře v průměru za šedesát minut hry, patří Liberec s číslem 32,09 k extraligovému nadprůměru. Jen Litvínov, Sparta, Pardubice a Mladá Boleslav jsou aktivnější. Jenže procentuální úspěšnost je bídná. Jen 6,1 procent střel skončilo brankou. Zhruba každý sedmnáctý pokus. A číslo u Liberce stále klesá. Tygři jsou v tomto ohledu z celé extraligové patnáctky suverénně nejhorší. Pro představu Třinec je na cifře 11,7. „Je evidentní, že koncovka nám dělá problémy a musíme na ní hodně zapracovat," řekl nejproduktivnější hráč Liberce Tomáš Filippi. V počtu střel vyslaných na branku, mimo a pokusů soupeřem zblokovaných dokonce Severočeši vedou (781). Nikdo nemířil mimo branku tolikrát jako tým kouče Patrika Augusty.

V souboji (zleva) Ladislav Šmíd z Liberce a Petr Holík z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Posily za očekáváním

Po sezoně sice úřadujícího vicemistra opustil nejproduktivnější hráč Radan Lenc a Michal Bulíř, Tygry však posílil jako střelecké eso Tomáš Záborský, Martin Faško-Rudáš, velezkušený Jakub Klepiš, vrátil se Jan Ordoš a Marek Zachar. Posily však zatím zůstávají za očekáváním. Záborský má bilanci 2+0, Faško-Rudáš 0+3. Trápí se i Dávid Gríger. V minulé sezoně druhý nejproduktivnější hráč Severočechů (18+12) zatím posbíral jeden bod za gól. Mizérii podtrhl v úterý na ledě Komety. Augusta se snaží míchat útočnými řadami, optimální složení však zatím nenašel.

Nejdou přesilovky

Se slabší formou útočníků souvisí i početní výhody, často klíčový faktor. Speciálním formacím se však zatím přesilu na ledě využívat příliš nedaří. Jelínek a spol. mají nejhorší úspěšnost využití přesilových her ze všech týmů (10,64 %). Promění zhruba každou desátou početní výhodu. Druhé nejhorší Kladno je o necelé čtyři procenta lepší. Ve srovnání s minulou sezonou se Bílí Tygři v této činnosti pohoršili. V posledním ročníku je jejich úspěšnost dotýkala 20 % (19,69). „Musíme na tom zapracovat," řekl Filippi.

Nechtěná tradice

Když nastane podzim, Bílí Tygři tradičně zabrzdí méně či více výraznější série porážek. Před dvěma roky trvala v říjnu pět duelů. Minulou sezonu stejně tak, jen se posunula na přelom listopadu a prosince. „Je to zvláštní. Před dvěma roky jsme byli schopní příčiny pojmenovat. Tehdy šlo o systémové defenzivní věci. Teď je to podle mě maličko o hlavách hráčů. Odehráli jsme dobrý turnaj v Kitzbühelu, měli jsme výborný začátek. Ale začala sezona a možná jsme nebyli až tak nachystaní na urputnost a na to, že každý soupeř bude hrát jako o život... Těžko se mi tohle říká, protože by to mělo být automatické. Takhle liga není jednoduchá a není v ní jednoduchého soupeře. I když jsme měli v předchozích sezonách série proher, pořád jsme byli schopní generovat hodně gólů. Teď tak produktivní nejsme, i když máme hráče, kteří by góly dávat měli," pověděl Augusta a zmínkou o hlavách hráčů nahrál na další bod.

Vpravo se raduje autor branky Tomáš Filippi z Liberce.

Vít Černý, ČTK

Psychika

Hlava hraje ve sportu klíčovou roli a na momentálních výkonech Tygrů se podepisuje. Z devíti prohraných zápasů vedli nad svým soupeřem hned v šesti případech, jenže ani v jednom nedokázali odskočit na rozdíl dvou branek, což stojí hodně psychických sil. O dva góly vedli v této sezoně Jelínek a spol. zatím jen dvakrát. Nalomená psychika se projevuje i zbytečnými vyloučeními. Když si to pak Bílí Tygři minulý pátek rozdali se Spartou na samostatné nájezdy, křeč byla patrná. Ani jeden z exekutorů nedal. „Nervozita tam byla vidět, puk na hokejkách skákal," poznamenal Augusta.

Absence štěstí

Za „štěstíčko" se po zápasech sportovci často schovávají, jenže partě Patrika Augusty více fortuny zatím opravdu chybí. V tzv. index štěstí jsou zatím Bílí Tygři předposlední před Kladnem. Součet úspěšnosti střel na branku a brankářské úspěšnosti mají 97,2. Z dlouhodobého hlediska přitom platí, že pokud je tento ukazatel menší než 100, dá se v následujícím období čekat zlepšení. Ostatně z třinácti zápasů Bílých Tygrů skončilo hned devět rozdílem pouhého gólu. Žádný tým tolik těsných duelů zatím neodehrál.