Nebylo to štěstí, trénujeme střelbu ze vzduchu, takové góly padají i v NHL, smál se kat Litvínova

Výhra vašeho týmu se nerodila lehce, že?

Začátek nebyl z naší strany ideální. Nemohli jsme se do toho dostat. Litvínov měl navrch. Zlepšili jsme se až od druhé třetiny. Výborně pak však bránili naše přesilovky, ve kterých jsme silní a vytváříme si spoustu šancí. Dobře se na nás připravili. Celkově to bylo hodně bojovné, nahoru, dolů. A rozhodl až gól, který jsme na konci dali my.

Jak jste svoji trefu viděl?

Ve středním pásmu jsme rychle otočili hru, Navrátil střílel z pravé strany z úhlu a já si říkal, už když najížděl, že by se to mohlo odrazit do strany. Šel jsem za tím, snažil jsem se to trefit směrem k bráně a vyšlo to.

Byl to takový skoro baseballový úder. Pomohlo vám i štěstí?

Baseball sleduji hodně. Chodím na Arrows v Porubě, mají tam výborné pivo. Štěstí k tomu patří. Nebudu ale říkat, že šlo o náhodu. Trénujeme to všichni, nějaké tečované puky ze vzduchu. Takové góly prostě padají. Kluci mi hned říkali, že i v NHL, prý takový dal Dominik Kubalík. A teď už tedy padají i v extralize.

Nepřemýšlel jste o tom, že byste puk nechal spadnout?

Vůbec. Jejich brankář je strašně rychlý, vyjíždí z brány. Všichni jste viděli, že šancí tentokrát moc nebylo. Takže právě překvapivé střely, to byla cesta.

Už jste takový gól někdy vstřelil?

Ze vzduchu, z okolí brány, jsem jich určitě pár dal, byť nejsem zrovna kdovíjaký střelec. Z takové dálky, takto z kruhu, však ne.

Letos jste se trefil poprvé. Je to pro vás velká úleva?

Neřekl bych. Jsem ale samozřejmě rád, že se mi to povedlo. Dobře však vím, kolik je mi let a jaký mám v týmu úkol. Na druhou stranu, byl by to ode mě alibismus, kdybych tvrdil, že nechci dávat góly. Naopak chci se prosazovat a být mužstvu prospěšný. Jsem útočník. kdo by nechtěl připisovat si na své konto góly, nahrávky. Hokej ale kolektivní hra a já jsem rád, že se vyhrává, jakkoliv to jde.

V posledních třech zápasech jste vstřelili jen tři góly. Proč se střelecky trápíte?

Máme za ty tři góly ovšem pět bodů. Jsou celky, které by daly cokoliv za to, aby je na dva góly uhrály. Když vyhrajeme dalších deset duelů 1:0, myslím, že se nikdo nebude zlobit. Budeme-li potom bodově nahoře, přijde i lehkost. Kdybychom naopak tyto vyrovnané zápasy prohrávali, bylo by to horší a horší. S nadsázkou si musíme říct, že víme, jaká je situace, koho máme v bráně, jak musíme hodně bránit, aby nedostal góly. Ale vážně, teď se všechno sešlo, jsme za to všichni rádi.

Co byste řekl ke gólmanu Sedláčkovi. Ještě jste s ním v zádech neprohráli?

Už jsem to říkal. ten systém se od toho odvíjí. Čtyři hráči musí být vzadu (smích). Je to gólman, který má svoje kvality. Jeho angažmá nebylo krokem do neznáma. Chytil svoji šanci za pačesy a pomáhá nám. Je to dobře. Sezona je dlouhá a nikdy nevíte, co se může stát. Sedl i do kabiny, baví ho to tady, chodí s úsměvem a pokladna se plní.