Brno - Olomouc 4:1 Rozjetá Kometa vyhrála potřetí za sebou

Úvodní minuty první třetiny byly vyrovnané, velmi slušně zaplněné ochozy brněnského stadionu čekaly na první šanci do 8. minuty. V té vyslal žabku přes půl hřiště Haščák a našel rozjetého Pavlíka, jeho bekhendový pokus ale Sedláček dokázal vychytat.

Olomouc zatlačila soupeře v 10. minutě, jenže to byl tlak pouze platonický, bez větších šancí a střeleckých pokusů. Naopak to byli Brňané, kteří udeřili po rychlém kontru. Z levé strany poslal parádní přihrávku Krištof a na Kollárovi už pouze bylo, aby zakončil do poloprázdné brány.

V 16. minutě dostali domácí výhodu přesilové hry a tu v samém závěru dokázali využít. Haščák místo střely z mezikruží nahrál na zadní tyč, kde stál kapitán Komety Zaťovič a Sedláček byl bez šance. Kometa nechala zapomenout na nepovedené první třetiny.

I ve druhé části se hrál hokej plný osobních soubojů a s bouřlivou atmosférou. Kometě patřila první desetiminutovka, kdy měla více ze hry a převahu korunovala třetí brankou. Krištof opět přesnou přihrávkou vybídl ke střele Kučeříka a jeho rána prošla do Sedláčkovy sítě.

Zdálo se, že domácí mají duel pod kontrolou, jenže v závěru třetiny dostal Olomouc do hry Káňa, jenž vystihl chybu v obraně a sám před Tomkem forhendovou kličkou nezaváhal. Posléze hráli Kohouti přesilovku, tu však nedokázali přetavit v kontaktní branku.

Třetí dějství nabídlo nejprve tlak hostů, ale opět byl neškodný. Kometa začala chodit do brejků, například Horký přebruslil všechny soupeře a mířil sám na Sedláčka, bránu však přestřelil.

V 49. minutě vyslal žabku přes půl hřiště Roth, kotouče se chopil Holík, který zakončil bekhendem do tyče. Bylo to ale s faulem a jelo se trestné střílení. V souboji zlínských rodáků Sedláčka a Holíka uspěl prvně jmenovaný, jenž si pohlídal pravou tyč.

Olomouc zkusila v závěru využít oddechového času a odvolat brankáře. I přes všechnu snahu ještě s výsledkem něco udělat se nakonec radovali modrobílí. Čtvrtou trefou do prázdné branky zajistil tři body pro Kometu Horký.