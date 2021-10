Derby znovu pro Třinec. Rozhodl Kundrátkův „podleďák“ Trochu jsem podpořil útok, smál se třinecký bek

„Hráli jsme sice dobře, ale nemáme ani bod. Přestáli jsme výborně dvě oslabení, zamával s námi ale gól půl minuty před koncem úvodní třetiny," litoval trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Nešťastný moment pro domácího brankáře Aleše Stezku, kterému po střele Ondřeje Kovařčíka propadl puk výstrojí a došoural se do branky, Třinecké nakopl. „Moc důležitý moment pro nás, protože Vítkovice na nás v nastoupily a Mazy (Marek Mazanec) se musel v první třetině hodně otáčet. Chytal fakt skvěle," popisoval Tomáš Kundrátek, který zkraje druhé části náskok hostů zdvojnásobil.

Zleva Marko Daňo z Třince a brankář Vítkovic Aleš Stezka.

Vladimír Pryček, ČTK

„Trošku podpořil jsem útok trošku, viděl jsem před sebou beka, tak jsem to hodil přes něj a nějak to tam propadlo. Takový podleďák to byl," culil se třinecký bek, jehož gól se ukázal být nakonec vítězný.

Vítkovice dokázaly v polovině utkání pouze snížit. Poprvé v dresu Vítkovic se trefil Petr Chlán. „Beci si to tam dobře dali, na mě zbyla už jen jednoduchá práce to zamést mezi betony. Trochu jsem se těch deset zápasů v zakončení trápil, přestože mě tam kluci dobře nacházeli. Snad jsem to dnes zlomil," vykládal centr čtvrté vítkovické útočné řady Chlán.

Zatímco Vítkovice čeká v pátek proti Kladnu třetí domácí utkání v řadě, Třinec v Ostravě odstartoval čtyřzápasový trip po kluzištích soupeřů. V pátek hrají v Českých Budějovicích, v neděli v Plzni a v úterý v Litvínově. „Je dobře, že jsme tu dlouhou cestu začali vítězstvím, přestože náš výkon nebyl rozhodně tak dobrý, jak bychom si v derby představovali. Ale někdy takové večery jsou. Jsou zápasy, kdy hrajeme až moc hezký hokej a body nemáme, proto si takové výhry hodně cením," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa.